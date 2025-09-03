ΕΛΛΑΔΑ

NEO VIDCAST

Ελλάδα

Παιδιά πρόσφυγες σε κίνδυνο: 1 στα 3 ασυνόδευτα στην Κρήτη – Τι αποκαλύπτει η νέα επισκόπηση

Πάνω από το 20% των αφιχθέντων είναι παιδιά, ενώ περίπου το ένα τρίτο αυτών ασυνόδευτα ή χωρισμένα από τις οικογένειές τους. Παράλληλα, οι χώροι υποδοχής στο νησί χαρακτηρίζονται πρόχειροι και ακατάλληλοι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Παιδιά πρόσφυγες σε κίνδυνο: 1 στα 3 ασυνόδευτα στην Κρήτη – Τι αποκαλύπτει η νέα επισκόπηση Facebook Twitter
Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
0

Η πιο πρόσφατη επισκόπηση της κατάστασης των δικαιωμάτων των παιδιών σε μετακίνηση, που δημοσίευσαν από κοινού το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) και η Save the Children (SC), καταγράφει σημαντικές προκλήσεις για την προστασία ανηλίκων στην Ελλάδα, με επίκεντρο την Κρήτη και τις νέες πολιτικές περιορισμού στο άσυλο.

Σύμφωνα με την επισκόπηση, στο πρώτο εξάμηνο του 2025 οι αφίξεις στην Κρήτη αυξήθηκαν κατά 350% σε σχέση με το 2024, φτάνοντας να αντιστοιχούν στο 42% όλων των αφίξεων δια θαλάσσης στη χώρα. Η πλειονότητα προέρχεται από Αίγυπτο (47%), Σουδάν (27%) και Μπαγκλαντές (19%).

Πάνω από το 20% των αφιχθέντων είναι παιδιά, ενώ περίπου το ένα τρίτο αυτών ασυνόδευτα ή χωρισμένα από τις οικογένειές τους. Παράλληλα, οι χώροι υποδοχής στο νησί χαρακτηρίζονται πρόχειροι και ακατάλληλοι.

Περιορισμοί στο άσυλο

Η επισκόπηση αναφέρεται στη νομοθετική ρύθμιση της 11ης Ιουλίου 2025 (άρθρο 79 ν. 5218/2025), που αναστέλλει για τρεις μήνες την καταγραφή αιτήσεων ασύλου για όσους φθάνουν στην Κρήτη από τη Βόρεια Αφρική, προβλέποντας επιστροφή τους χωρίς καταγραφή. Η εφαρμογή της διάταξης, σημειώνεται, θέτει παιδιά και οικογένειες σε αυξημένο κίνδυνο, με ασυνόδευτους ανηλίκους να οδηγούνται σε κράτηση χωρίς αξιολόγηση ευαλωτότητας.

Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τις επιστροφές («Φυλακή ή επιστροφή»), σύμφωνα με την επισκόπηση, εισάγει μέτρα όπως μεγαλύτερη διάρκεια κράτησης, ηλεκτρονική σήμανση, ποινικοποίηση της παράτυπης διαμονής και κατάργηση της άδειας διαμονής για «εξαιρετικούς λόγους». Οι διατάξεις, τονίζεται, ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τα παιδιά, περιορίζοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση και παραβιάζοντας την αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού.

Ελλείψεις σε στέγαση και εκπαίδευση

Η επισκόπηση καταγράφει σοβαρές ελλείψεις σε στέγαση και κακές συνθήκες διαβίωσης, με οικογένειες να απειλούνται από εξώσεις χωρίς εναλλακτικές. Τα παιδιά συχνά διαμένουν σε απομακρυσμένες δομές, με περιορισμένη πρόσβαση στο σχολείο.

Στην εκπαίδευση, παρά τις 17.195 εγγραφές παιδιών με προσφυγικό υπόβαθρο στο σχολικό έτος 2024–25, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια όπως καθυστερήσεις εγγραφής, έλλειψη τάξεων υποδοχής και αστάθεια στέγασης. Τα ασυνόδευτα παιδιά, ιδίως όσα ενηλικιώνονται, αντιμετωπίζουν πρόσθετα αδιέξοδα.

Η επισκόπηση του ΕΣΠ και της Save the Children υπογραμμίζει την ανάγκη:

  • άμεσης ανάκλησης της αναστολής ασύλου,
  • διασφάλισης ασφαλούς και αξιοπρεπούς στέγασης για όλα τα παιδιά,
  • πολιτικών με επίκεντρο την προστασία και όχι την επιστροφή,
  • καθολικής πρόσβασης στην εκπαίδευση με σταθερές λύσεις για τα ασυνόδευτα,
  • και προστασίας της κοινωνίας των πολιτών που παρέχει νομική συνδρομή.

Ελλάδα

Tags

0

NEO VIDCAST

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μετανάστες, ΜΚΟ και δικαιώματα στο στόχαστρο – η κυβέρνηση νομοθετεί τον αποκλεισμό

Οπτική Γωνία / Μετανάστες, ΜΚΟ και δικαιώματα στο στόχαστρο – η κυβέρνηση νομοθετεί τον αποκλεισμό

Η κυβέρνηση σκληραίνει ακόμα περισσότερο την αντιμεταναστευτική της πολιτική, στοχοποιώντας επιπλέον ξανά τις ΜΚΟ, ευτυχώς όμως όχι χωρίς «αντίλογο», παρά την απουσία ικανής αντιπολίτευσης και σε αυτό το πεδίο. 
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Σουδάν: Ο ξεχασμένος πόλεμος και τα «παιδιά-πρόσφυγες» που κατηγορούνται ως διακινητές

Οπτική Γωνία / Σουδάν: Η μεγαλύτερη τραγωδία του αιώνα δεν γίνεται ποτέ πρωτοσέλιδο

Οι νεκροί από τις συγκρούσεις, την πείνα και τις επιδημίες υπολογίζεται συνολικά περί το 1 εκατ., και περισσότεροι από τους μισούς εξ αυτών είναι παιδιά. Μια εφιαλτική κατάσταση, που έχει όμως την «ατυχία» να περνά σε δεύτερη ή και τρίτη μοίρα, καθώς ούτε τα ΜΜΕ και τους διεθνείς οργανισμούς φαίνεται να συγκινεί ιδιαίτερα ούτε εντάσσεται εύκολα σε κάποιο πολιτικό αφήγημα ώστε να εμπνεύσει μαζικά κινήματα αλληλεγγύης.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σαμοθράκη: Βίντεο από τη στιγμή που πέφτουν πυροβολισμοί στον αέρα από τα τουρκικά αλιευτικά

Ελλάδα / Σαμοθράκη: Βίντεο από τη στιγμή που πέφτουν πυροβολισμοί στον αέρα από τα τουρκικά αλιευτικά

Μεγάλη ένταση το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης - Όπως καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες προσπάθησαν να τους τρομάξουν για να φύγουν από το σημείο
LIFO NEWSROOM
Global Sumud Flotilla: Από τη Σύρο θα αναχωρήσει το καράβι της ελληνικής αποστολής για τη Γάζα

Ελλάδα / Global Sumud Flotilla: Από τη Σύρο θα αναχωρήσει το καράβι της ελληνικής αποστολής για τη Γάζα

«Ξεκινάμε από τη Σύρο γιατί εδώ γεννήθηκε ένα κύμα αντίστασης και αλληλεγγύης που εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα», γράφει - μεταξύ άλλων - στην ανακοίνωσή του η συλλογικότητα March to Gaza Greece
LIFO NEWSROOM
 
 