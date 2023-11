Άντονι Μπλίνκεν: Υπόσχεται βοήθεια στην Ουκρανία τον χειμώνα

Η υποστήριξη της Ουάσιγκτον στο Κίεβο θα συνεχιστεί, ιδίως τον χειμώνα, διαβεβαίωσε ο Άντονι Μπλίνκεν.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν, συναντήθηκε με τον Αντρίι Γέρμακ, γενικό γραμματέα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια σύντομης παραμονής του στην Ουάσιγκτον αφού επέτρεψε μετά τη νέα περιοδεία του στη Μέση Ανατολή και προτού πάει στη σύνοδο με τις άλλες χώρες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, στο φόρουμ της APEC, στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Άντονι Μπλίνκεν συζήτησε με τον Αντρίι Γέρμακ «μέτρα που μπορούμε να λάβουμε μαζί με την Ουκρανία για να ενισχύσουμε τις υποδομές της ενόψει του ερχόμενου χειμώνα», δήλωσε στους διαπιστευμένους συντάκτες ο Μάθιου Μίλερ. «Φυσικά διαπιστώσαμε τον περασμένο χειμώνα πως η Ρωσία προσπάθησε να καταστρέψει ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία. Μπορεί κάλλιστα να το αποπειραθεί ξανά», πρόσθεσε.

Ο Αντρίι Γέρμακ ανέφερε μέσω X πως ευχαρίστησε τον Άντονι Μπλίνκεν για την υποστήριξη των ΗΠΑ. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε επίσης πως οι Ουκρανοί «συγκινήθηκαν» για τον τρόπο που ντύθηκαν τα παιδιά του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών όταν πήγαν σε πάρτι στην προεδρία.

Met with Ukrainian Presidential Office Head @andriyyermak in Washington.



