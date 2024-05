Αντικυβερνητικοί διαδηλωτές συγκρούονται με την αστυνομία του Ισραήλ και απαιτούν συμφωνία ομήρων

Συμπλοκές μεταξύ της ισραηλινής αστυνομίας και των διαδηλωτών ξέσπασαν στο Τελ Αβίβ αφού χιλιάδες συγκεντρώθηκαν για να διαδηλώσουν κατά της κυβέρνησης και να απαιτήσουν να φέρει πίσω τους ομήρους που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα.

Εν τω μεταξύ, ένα μικρό στρατιωτικό σκάφος των ΗΠΑ και αυτό που φαινόταν να είναι μια περιοχή ελλιμενισμού ξεβράστηκε σε μια παραλία κοντά στην πόλη Ashdod του νότιου Ισραήλ το Σάββατο, όχι μακριά από την προβλήτα που κατασκευάστηκε από τις ΗΠΑ στην οποία ο ισραηλινός στρατός είπε ότι μεταφέρεται ανθρωπιστική βοήθεια στο παλαιστινιακό έδαφος.

Ορισμένοι διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ μετέφεραν φωτογραφίες των γυναικών στρατιωτών που εμφανίστηκαν σε ένα βίντεο νωρίτερα την εβδομάδα που τις δείχνει αμέσως μετά την απαγωγή τους κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Κάποιοι κρατούσαν πανό που έγραφαν, Σταματήστε τον πόλεμο και Βοήθεια. Κάλεσαν την κυβέρνηση να καταλήξει σε συμφωνία για την απελευθέρωση των δεκάδων ομήρων που βρίσκονται ακόμη σε αιχμαλωσία.

