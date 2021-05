Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ισπανία η έκδοση γραμματοσήμων που στόχο είχε να καταδείξει τις φυλετικές διακρίσεις, ωστόσο όπως καταγγέλλεται, πέτυχε το αντίθετο.

Συγκεκριμένα, τα Ισπανικά Ταχυδρομεία (Correos) εξέδωσαν τη σειρά «Γραμματόσημα της Ισότητας», αλλά με άνισες τιμές: Στην παλέτα αποχρώσεων, το πιο ανοιχτό χρώμα κόστιζε 1.60 ενώ το πιο σκούρο κάτω από το υποδιπλάσιο, δηλαδή 70 λεπτά.

«Στο πλαίσιο της #EuropeanDiversityMonth και με αφορμή την πρώτη επέτειο από τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, παρουσιάζουμε τα #EqualityStamps: Μια σειρά γραμματοσήμων που στόχο έχουν να αναδείξουν τη φυλετική ανισότητα και να προωθήσουν την πολυπολιτισμικότητα, τις ευκαιρίες για όλους και τα ίσα δικαιώματα» γράφει η Correos στο Twitter.

As part of #EuropeanDiversityMonth, and coinciding with the first anniversary of the murder of #GeorgeFloyd, we are launching #EqualityStamps: A series of stamps that aims to shine a light on racial inequality and promote diversity, inclusion and equal rights. pic.twitter.com/eSStZ0GrBw