Άντερς Μπρέιβικ: Απορρίφθηκε η προσφυγή του να βγει από την απομόνωση

Δικαστήριο της Νορβηγίας απέρριψε την προσφυγή του Άντερς Μπρέιβικ κατά του κράτους. Ο κατά συρροή δολοφόνος κατήγγειλε την έκτιση της ποινής του σε απομόνωση.

Σε ακόμη μία προσπάθειά του να τερματίσει την απομόνωσή του στη φυλακή, ο Άντερς Μπρέιβικ είχε προσφύγει κατά του κράτους της Νορβηγίας, καταγγέλλοντας «απάνθρωπη μεταχείριση».

Παρότι ο κατά συρροή δολοφόνος δήλωσε δακρυσμένος στην κατάθεσή του ότι η απομόνωση είναι «εφιάλτης» και ότι σκέφτεται την αυτοκτονία κάθε μέρα, οι εικόνες από το κελί του δίνει άλλη εντύπωση.

Ειδικότερα, έχει στη διάθεσή του τρία δωμάτια – έναν χώρο διαβίωσης, έναν χώρο μελέτης και έναν χώρο εκγύμνασης – στον επάνω όροφο. Στον κάτω όροφο έχει στη διάθεσή του κουζίνα, αίθουσα τηλεόρασης με κονσόλα Xbox, τραπεζαρία και χώρο επισκέψεων, τον οποίο μοιράζεται – όχι ταυτόχρονα – με άλλον κρατούμενο.

Από το 2022, ο Μπρέιβικ κρατείται στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Ρίνγκερικε, στις όχθες της λίμνης όπου βρίσκεται και το νησί Ουτόγια, εκεί όπου σκότωσε 69 ανθρώπους στις 22 Ιουλίου 2011.

Anders Breivik, a Norwegian mass murderer who killed 77 people, is filing a lawsuit against the Norwegian Government, claiming human rights violations stemming from his perceived inadequate prison conditions. He is housed at Ringerike Prison in isolation. This is the prison. pic.twitter.com/0iBkoW3w2y