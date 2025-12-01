Κατάρρευση στην αγορά crypto: Μέσα σε λίγες ώρες «εξαϋλώθηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια σε μοχλευμένες θέσεις

Σχεδόν 1 δισ. δολάρια σε μοχλευμένες θέσεις κρυπτονομισμάτων «εξατμίστηκαν» τη Δευτέρα, μετά από μια ακόμη απότομη βουτιά στις τιμές που έδωσε νέα ώθηση στη μεγάλη πτώση των τελευταίων εβδομάδων.

Το Bitcoin υποχώρησε κατά 8% στα 83.824 δολάρια στη Νέα Υόρκη, με τη συνολική πτώση του από τις αρχές Οκτωβρίου να αγγίζει πλέον σχεδόν το 30%. Το Ether έπεσε 10% στα 2.719 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες 36% το τελευταίο δίμηνο.

Crypto: Η αγορά «λυγίζει»

Οι πιέσεις είναι εντονότερες στα μικρότερα και λιγότερο ρευστά tokens, που συχνά προτιμούν οι επενδυτές λόγω υψηλότερης μεταβλητότητας. Ο δείκτης MarketVector, που παρακολουθεί τα 50 λιγότερο ισχυρά από τα 100 μεγαλύτερα crypto assets, έχει καταγράψει πτώση σχεδόν 70% μέσα στο 2025.

Η ευρύτερη αναταραχή ξεκίνησε από το σοκ του Οκτωβρίου, όταν περίπου 19 δισ. δολάρια σε μοχλευμένες θέσεις «σβήστηκαν» σε μία ημέρα, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναστάτωσε τις αγορές με απειλές για νέους δασμούς. Η κατάρρευση ήρθε λίγες ημέρες μετά το ιστορικό υψηλό των 126.251 δολαρίων του Bitcoin.

Οι αυτοματοποιημένες εκκαθαρίσεις τέτοιου τύπου – οι λεγόμενες «liquidation cascades» – λειτουργούν σαν ντόμινο, επιταχύνοντας την πτώση.

Τα «τυφλά σημεία» στα στοιχεία εκκαθάρισης

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εκκαθαρίσεις για να εκτιμήσουν πόση μόχλευση υπάρχει στο σύστημα και αν η αγορά έχει «καθαρίσει» από υπερβολικό ρίσκο. Όμως επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι τα ανταλλακτήρια συχνά δεν δημοσιοποιούν πλήρη στοιχεία, αφήνοντας σημαντικά κενά για το πραγματικό επίπεδο μόχλευσης.

«Ο Δεκέμβριος ξεκινά με ξεκάθαρη αποστροφή κινδύνου», δήλωσε στο Bloomberg ο Sean McNulty, επικεφαλής παραγώγων APAC στη FalconX.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι οι χαμηλές εισροές στα ETFs Bitcoin και η πλήρης απουσία dip buyers. Περιμένουμε ότι οι διαρθρωτικές πιέσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες. Το επίπεδο των 80.000 δολαρίων είναι το επόμενο κρίσιμο σημείο στήριξης».

Με πληροφορίες από Bloomberg