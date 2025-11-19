Κρυπτονομίσματα: Πάνω από 1 τρισ. δολάρια «χάθηκαν» σε έξι εβδομάδες - Φόβοι για «φούσκα AI»

Η αγορά κρυπτονομισμάτων έχει υποχωρήσει σημαντικά τις τελευταίες έξι εβδομάδες, με τη συνολική της αξία να μειώνεται κατά περισσότερο από 1 τρισ. δολάρια.

Η πτώση συνδέεται με τις αυξανόμενες ανησυχίες ότι ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται σε φάση υπερβολικής αποτίμησης, καθώς και με την εξασθένηση των προσδοκιών για άμεση μείωση επιτοκίων από τη Fed.

Σύμφωνα με την CoinGecko, η οποία παρακολουθεί πάνω από 18.500 κρυπτονομίσματα, η αγορά έχει χάσει περίπου το ένα τέταρτο της αξίας της από τα υψηλά του Οκτωβρίου. Το Bitcoin έχει υποχωρήσει κατά 27% στο ίδιο διάστημα, φτάνοντας στα 91.212 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Η νευρικότητα δεν περιορίζεται στον χώρο των crypto. Τα διεθνή χρηματιστήρια κινούνται επίσης πτωτικά, καθώς ενισχύονται οι φόβοι για «φούσκα τεχνητής νοημοσύνης» στις μετοχές τεχνολογίας. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 υποχώρησε κατά 1,2%, σημειώνοντας τέταρτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση, ενώ στην ηπειρωτική Ευρώπη ο Stoxx 600 κατέγραψε αντίστοιχη πτώση. Ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις σημειώθηκαν στην Ασία, όπου ο Nikkei 225 έχασε 3,2% και ο Hang Seng 1,7%.

«Kαμία εταιρεία δεν θα είναι ασφαλής, ούτε εμείς» λέει ο Πιτσάι για την «φούσκα» του AI

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet (μητρικής της Google), Σουντάρ Πιτσάι, δήλωσε στο BBC ότι γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη επικρατεί «παραλογισμός» και προειδοποίησε πως, αν υπάρξει απότομη διόρθωση, «καμία εταιρεία δεν θα είναι ασφαλής — ούτε εμείς». Αντίστοιχα, ο επικεφαλής της Klarna, Σεμπάστιαν Σιμιατκόβσκι, είπε στους Financial Times ότι τα τεράστια κεφάλαια που κατευθύνονται σε υποδομές cloud τον κάνουν «νευρικό», ενώ εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τις ιστορικά υψηλές αποτιμήσεις εταιρειών AI, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Nvidia, η οποία φέτος ξεπέρασε σε αξία τα 4 τρισ. δολάρια.

Επεσήμανε επίσης ότι οι αποτιμήσεις αυτές δεν αφορούν μόνο τους μεγάλους επενδυτές, καθώς λόγω των index funds επηρεάζουν άμεσα συντάξεις και αποταμιεύσεις εκατομμυρίων ανθρώπων.

Ο κίνδυνος μιας φούσκας στην τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται πλέον από τους σοβαρότερους για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σε πρόσφατη έρευνα της Bank of America, το 45% των διαχειριστών κεφαλαίων ανέφερε ότι η υπερβολική αποτίμηση του κλάδου αποτελεί τον σημαντικότερο κίνδυνο για μια απότομη και σοβαρή ανατροπή στις αγορές, δηλαδή αυτό που στη χρηματοοικονομική ονομάζεται «tail risk».

Πιέσεις δέχεται και ο χρυσός, το παραδοσιακό «καταφύγιο» των επενδυτών σε περιόδους αναταραχής. Η τιμή spot υποχώρησε κατά 0,3%, στα 4.033,29 δολάρια ανά ουγκιά, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει το χαμηλότερο επίπεδο της εβδομάδας. Η πτώση αποδίδεται κυρίως στη μειωμένη πιθανότητα άμεσης μείωσης επιτοκίων από τη Fed, καθώς τα υψηλά επιτόκια καθιστούν τον χρυσό λιγότερο ελκυστικό έναντι ομολόγων που προσφέρουν απόδοση.

Παρά τις πιέσεις, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά χρυσού ενδέχεται να σταθεροποιηθεί σύντομα. Ο Τζιοβάνι Σταούνοβο της UBS δήλωσε ότι περιμένει η τιμή να «βρει πάτο» σχετικά γρήγορα, σημειώνοντας ότι θεωρεί πιθανή μια σειρά μειώσεων επιτοκίων από τη Fed τους επόμενους μήνες. Πρόσθεσε επίσης ότι πολλές κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να ενισχύουν τα αποθεματικά τους αγοράζοντας χρυσό.

Με πληροφορίες από τον Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απάτες με κρυπτονομίσματα: Τι πρέπει να γνωρίζετε και πώς να μην πέσετε θύμα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ποιος είναι ο Chen Zhi: Ο επιχειρηματίας πίσω από τη τεράστια απάτη με τα κρυπτονομίσματα