Ανεμοστρόβιλοι και καταιγίδες σαρώνουν τις ΗΠΑ- Τουλάχιστον 12 νεκροί και εικόνες καταστροφής

Αυξάνεται η λίστα των θυμάτων και των καταστροφών ως αποτέλεσμα ανεμοστρόβιλων και σφοδρών καταιγίδων που έπληξαν τις νότιες και ανατολικό-κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Αρχικά αναφέρθηκε πως τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις νότιες και ανατολικό-κεντρικές ΗΠΑ από ανεμοστρόβιλους και σφοδρές καταιγίδες, ωστόσο πριν από λίγο το USA today έκανε λόγο για 18 θύματα.

Οι ανεμοστρόβιλοι και οι σφοδρές καταιγίδες κατέστρεψαν σπίτια και επιχειρήσεις.

Ανεμοστρόβιλοι έπληξαν χθες με μανία την Πολιτεία Αρκάνσας, στον αμερικανικό Νότο, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, η Ρεπουμπλικανή κυβερνήτρια της αγροτικής Πολιτείας. Η Σάντερς κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Το κέντρο του Αρκάνσας υπέστη σημαντικές ζημιές», έγραψε στο twitter.

Το Λιτλ Ροκ δέχθηκε μεγάλο πλήγμα. Οι κάτοικοι εκεί ξύπνησαν βλέποντας εικόνας καταστροφής. Ο ανεμοστρόβιλος διέλυσε στέγες και τοίχους κτιρίων, σκόρπισε αυτοκίνητα, ξερίζωσε δέντρα και κατέστρεψε μέρος του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Drone footage showed the massive damage caused by a tornado in the Little Rock area of Arkansas https://t.co/jvT3cwIzBl pic.twitter.com/8VLzLckTuI

«Πολλοί άνθρωποι χρειάστηκε να φύγουν από τα σπίτια τους και να αναζητήσουν καταφύγιο», ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Λιτλ Ροκ Φρανκ Σκοτ.

Η Λάρα Φάραρ, δημοσιογράφος σε τοπικό οικονομικό έντυπο, ανέφερε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ήταν σε «απόλυτο σοκ» βλέποντας τις καταστροφές κοντά στο σπίτι της, στο Λιτλ Ροκ. «Σε ορισμένα κτίρια η σκεπή έχει διαλυθεί τελείως», δήλωσε η ίδια, περιγράφοντας εικόνες με κατεστραμμένα κτίρια, τοίχους που είχαν καταρρεύσει και ξεριζωμένα δέντρα.

Significant damage is reported in and around Little Rock, #Arkansas, as a result of the passage of a strong tornado.#Tornado hits #Iowa too pic.twitter.com/nEBpOqNECd