Ανατροπή πριν τη Στέψη: Πιθανή συνάντηση Χάρι με Γουίλιαμ και Κάρολο- «Η σχέση διορθώνεται»

Η σχέση μεταξύ πρίγκιπα Χάρι και της υπόλοιπης βασιλικής οικογένειας είναι αν μη τι άλλο τεταμένη αυτή τη στιγμή.

Η αιτία; Τα απομνημονεύματα του Χάρι, «Spare» (και οι συνεντεύξεις που ακολούθησαν γύρω από αυτά), τα οποία βάζουν στο στόχαστρο τον πρίγκιπα Γουίλιαμ ειδικότερα, αλλά και τον βασιλιά Κάρολο, την Καμίλα, ακόμη και την Κέιτ Μίντλετον σε κάποια σημεία.

Με τη στέψη του Βασιλιά να πλησιάζει στις 6 Μαΐου στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, η βρετανική Sun αναφέρει ότι «η βασιλική οικογένεια πρόκειται να κάνει ειρηνευτικές συνομιλίες με τον πρίγκιπα Χάρι πριν από τη Στέψη» με την ελπίδα να βελτιώσουν τις σχέσεις τους πριν τη μεγάλη μέρα

«Βασιλικές πηγές πιστεύουν ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες, με τον Χάρι να πετάει από τις ΗΠΑ για να συναντήσει τον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα Γουίλιαμ», αναφέρει το δημοσίευμα. «Μια πηγή πιστεύει ότι οι σχέσεις είναι "επιδιορθώσιμες", αλλά "θα χρειαστεί ευελιξία από όλες τις πλευρές"».

«Χρειάζεται να βρίσκεται ο Χάρι εδώ, στο δωμάτιο με τον βασιλιά και τον πρίγκιπα της Ουαλίας και μερικά άλλα μέλη της οικογένειας», σημείωσε διαφορετική πηγή στους Sunday Times. «Πρέπει να γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις στις δυο πλευρές και να παραδεχτούν ότι δεν τα έκαναν όλα σωστά και ότι έγιναν πολλά λάθη».

Μια άλλη πηγή, μιλώντας στους Sunday Times, προσθέτει: «Πρέπει να τους καλέσουν [τον Χάρι και τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ] πριν από τη Στέψη, αλλιώς θα γίνει τσίρκο».

