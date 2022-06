Αναταραχή στην Ευρώπη με την ακρίβεια: Διαδηλώσεις στο Βέλγιο, απεργία στους σιδηρόδρομους της Βρετανίας

Μια ημέρα απεργιών στο Βέλγιο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το υψηλό κόστος ζωής οδήγησε το Αεροδρόμιο των Βρυξελλών να ακυρώσει σήμερα όλες τις αναχωρήσεις και προκάλεσε την αναστολή πολλών δρομολογίων λεωφορείων σε όλη τη χώρα.

Τα συνδικάτα έχουν προγραμματίσει σήμερα διαδήλωση στο κέντρο της πρωτεύουσας με τους διοργανωτές να αναμένουν έως και 70.000 διαδηλωτές.

Το αεροδρόμιο Zaventem των Βρυξελλών, το πιο πολυσύχναστο στο Βέλγιο, ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να επιτρέψει στις επιβατικές πτήσεις να αναχωρήσουν γιατί οι κινητοποιήσεις αφορούν και το προσωπικό ασφαλείας.

«Όλες οι πτήσεις αναχώρησης ακυρώνονται στις 20 Ιουνίου (...) Καλούμε όλους τους επιβάτες να μην έρχονται στο αεροδρόμιο τη Δευτέρα», έγραψε στο Twitter η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου.

Due to the industrial action and the lack of security agents, no flights will depart from Brussels Airport today, Monday June 20. This case of force majeure makes it impossible to guarantee the safety of passengers and staff. This decision is needed to avoid chaotic situations. pic.twitter.com/cwHZuQMsdU — Brussels Airport (@BrusselsAirport) June 20, 2022

Συνολικά 232 πτήσεις ακυρώθηκαν, με εξαίρεση μερικές πτήσεις μεταφοράς, επηρεάζοντας περίπου 30.000 αναχωρούντες επιβάτες, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου. Οι εισερχόμενες εμπορικές πτήσεις επηρεάζονται επίσης, με μία στις τέσσερις να εκτελούνται.

Τα τρία μεγάλα συνδικάτα της χώρας -Γενική Συνομοσπονδία (FGTB), Χριστιανική Συνομοσπονδία Εργαζομένων Βελγίου (CSC) και Συνομοσποδία των Φιλελεύθερων (CGSLB)- έκαναν έκκληση για μια εθνική ημέρα δράσης σήμερα για την υπεράσπιση των μισθών και της αγοραστικής δύναμης.

Allemaal samen in Brussel voor eerlijke lonen! Het EVV steunt de Belgische vakbonden 100%



Tous ensemble à Bruxelles pour des salaires justes! La CES soutient à 100% les syndicats belges #manif20juni #manif20juin pic.twitter.com/9m6gt3gITQ — EUROPEAN TRADE UNIONS (@etuc_ces) June 20, 2022

Ο πληθωρισμός έφθασε στο 9% τον Ιούνιο στο Βέλγιο αντανακλώντας τις ραγδαίες αυξήσεις των τιμών, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η οποία έχει πλήξει τις προμήθειες των σιτηρών και έχει προκαλέσει την εκτίναξη των τιμών στον τομέα της ενέργειας.

Ο πρωθυπουργός Αλεξάντερ ντε Κρο δήλωσε ότι οι Βέλγοι εργαζόμενοι είναι περισσότερο προστατευμένοι σε σχέση με τους αντίστοιχους στις πιο πολλές άλλες χώρες της ΕΕ επειδή οι μισθοί τους είναι συνδεδεμένοι με τον πληθωρισμό.

Χάος στις μετακινήσεις της Βρετανίας από την ιστορική απεργία στους σιδηρόδρομους της χώρας

Η Βρετανία προετοιμάζεται για μια τεράστια απεργία τριών ημερών των σιδηροδρομικών αυτή την εβδομάδα, η οποία ενδέχεται να είναι η μεγαλύτερη εδώ και τριάντα χρόνια, εξαιτίας μιας αντιπαράθεσης μεταξύ των συνδικάτων και των σιδηροδρομικών εταιρειών για τους μισθούς και τις θέσεις εργασίας.

Το συνδικάτο RMT, που ζητεί μισθολογικές αυξήσεις αντίστοιχες με τον ραγδαία αυξανόμενο πληθωρισμό, είχε ανακοινώσει στις αρχές Ιουνίου ότι οι περισσότεροι από 50.000 εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους θα κάνουν απεργία «στη μεγαλύτερη κλαδική διαμάχη από το 1989».

Facebook Twitter Φωτ.: ΕΡΑ

Οι περισσότερες κινητοποιήσεις είναι προγραμματισμένες για αύριο Τρίτη και θα επηρεάσουν τα δρομολόγια των τρένων σε όλη τη χώρα όπως και το μετρό του Λονδίνου. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις θα επαναληφθούν την Πέμπτη και το Σάββατο, αλλά προβλήματα στις μεταφορές θα υπάρχουν από σήμερα ως την Κυριακή.

«Αποφύγετε να ταξιδέψετε όσο γίνεται την Τρίτη, διότι τα περισσότερα δρομολόγια του μετρό και των τραίνων θα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ή δεν θα λειτουργούν καθόλου», προειδοποίησε η διαχειρίστρια εταιρεία συγκοινωνιών του Λονδίνου TfL.

Tube and national rail strikes



🗓 From Tuesday 21 to Sunday 26 June — Transport for London 🏳️‍🌈 (@TfL) June 15, 2022

Η εταιρεία Network Rail, η οποία διαχειρίζεται τους σιδηροδρόμους της Βρετανίας, εκτίμησε ότι τις τρεις ημέρες της απεργίας θα πραγματοποιείται μόνο το 20% των δρομολογίων, ενώ το μισό της δίκτυο θα είναι εκτός λειτουργίας.

Ο Άντριου Χέινς, γενικός διευθυντής της Network Rail, κάλεσε τους Βρετανούς να προετοιμαστούν για μια «ανώφελη απεργία με ενοχλητικές επιπτώσεις».

Η απεργία κινδυνεύει να προκαλέσει προβλήματα σε διάφορες πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, όπως το φεστιβάλ Glastonbury, μια συναυλία των Rolling Stones στο Χάιντ Παρκ το Σάββατο και τις απολυτήριες εξετάσεις πολλών μαθητών της Γ’ Λυκείου.

Ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς κατήγγειλε την Πέμπτη στο Twitter «τον προϊστορικό τρόπο εργασίας των συνδικάτων μεταφορών».

Την προηγουμένη είχε δηλώσει ότι «είναι απαραίτητες κρίσιμες αλλαγές» ώστε το βρετανικό σιδηροδρομικό δίκτυο «να προσαρμοστεί στη σύγχρονη ζωή», επισημαίνοντας εξάλλου ότι ο τομέας έλαβε 16 δισ. λίρες από το κράτος προκειμένου να καταφέρει να αντιμετωπίσει την πτώση των εσόδων του στη διάρκεια της πανδημίας.

In summary, why do we need to reform our railways?:



🚄Deliver better value for money for taxpayers

🚄We need to adapt to passengers' new train travel habits

🚄Deliver a modern, simpler & fairer transport network for passengers & freight customers pic.twitter.com/7V1HK0OHNH — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) June 17, 2022

Το συνδικάτο RMT εμμένει στις θέσεις του, με τον επικεφαλής του Μικ Λίντς να προειδοποιεί χθες Κυριακή στο Sky News ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και άλλες απεργίες το καλοκαίρι, αν δεν υπάρξει κάποια συμφωνία.

Το συνδικάτο καταγγέλλει ότι το Network Rail σκοπεύει να καταργήσει τουλάχιστον 2.500 θέσεις εργασίας στο πλαίσιο ενός σχεδίου εξοικονόμηση 2 δισεκ. λιρών.

Άλλα συνδικάτα του τομέα, όπως το TSSA και το Unite, οργανώνουν ψηφοφορίες μεταξύ των μελών τους και ενδέχεται να παρατείνουν τις κινητοποιήσεις και μετά τις 25 Ιουνίου ή να τις επεκτείνουν στα λεωφορεία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ, Reuters, AFP