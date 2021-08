Την πιο ακατάλληλη στιγμή χτύπησε το κινητό τηλέφωνο της Άνγκελα Μέρκελ: την ώρα των συνομιλιών της με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Γερμανίδα ηγέτης συναντήθηκε σήμερα στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο, στην τελευταία επίσκεψή της στο Κρεμλίνο με την ιδιότητα της καγκελαρίου.

Κάποια στιγμή, ενώ μιλούσε ο Πούτιν, χτύπησε το κινητό της Μέρκελ. Η Γερμανίδα καγκελάριος έβγαλε το τηλέφωνο από την τσέπη της κάνοντας μια γκριμάτσα και το έκλεισε. Ο Ρώσος πρόεδρος δεν φάνηκε να το παρατηρεί, καθώς συνέχισε να μιλάει.

