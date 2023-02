Αμερικανικός πύραυλος των 439.000$ ίσως να κατέρριψε μπαλόνι 12 δολαρίων- Τι υποστηρίζει ερασιτεχνική ομάδα

Μια ερασιτεχνική ομάδα με χόμπι τη δημιουργία, απελευθέρωση και παρακολούθηση μπαλονιών, η οποία εδρεύει στο Ιλινόις του Σικάγο, ενδέχεται να έλυσε το μυστήριο γύρω από τα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα που κατέρριψε ο αμερικανικός στρατός την περασμένη εβδομάδα.

Η ομάδα ονόματι North Illinois Bottlecap Balloon Brigade υποστηρίζει ότι ένα από τα μπαλόνια που χρησιμοποιεί ως χόμπι της χάθηκε πάνω από την Αλάσκα στις 11 Φεβρουαρίου, την ίδια ημέρα που ένα αμερικανικό αεροσκάφος F-22 κατέρριψε ένα άγνωστο αερομεταφερόμενο αντικείμενο, όχι πολύ μακριά πάνω από το Γιουκόν του Καναδά.

Σε ανάρτησή της στο μπλογκ που διατηρεί, η ομάδα δεν συνέδεσε τα δύο γεγονότα, ωστόσο η τροχιά του μπαλονιού pico πριν από το τελευταίο καταγεγραμμένο ηλεκτρονικό του check-in στις 12.48 π.μ. εκείνης της ημέρας, υποδηλώνει μια σύνδεση με το περιστατικό.

Όπως αναφέρει ο Guardian, εάν αληθεύει η εν λόγω υπόθεση, αυτό θα σήμαινε ότι ο αμερικανικός στρατός ξόδεψε έναν πύραυλο κόστους 439.000 δολαρίων για να χτυπήσει ένα αβλαβές μπαλόνι αξίας περίπου 12 δολαρίων.

«Το τελευταίο καταγεγραμμένο υψόμετρο του μπαλονιού ήταν 37.928 πόδια», σημειώνει η ομάδα, ενώ ήταν κοντά στο νησί Hagemeister, με έκταση 116 τετραγωνικά μίλια στη βόρεια ακτή του Μπρίστολ.

Το αντικείμενο πάνω από το Γιουκόν ήταν το δεύτερο από τα τρία που καταρρίφθηκε με εντολή του Τζο Μπάιντεν σε διαδοχικές ημέρες το περασμένο σαββατοκύριακο, αφότου ένα κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι καταρρίφθηκε πάνω από τον Ατλαντικό, ενώ διέσχιζε την ακτή της Νότιας Καρολίνας στις 4 Φεβρουαρίου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα τρία αντικείμενα που καταρρίφθηκαν μετά την καταστροφή του κινεζικού κατασκοπευτικού μπαλονιού ήταν πιθανώς «καλοήθη» και πιθανότατα εμπορικά ή αντικείμενα που συνδέονται με την κλιματική έρευνα.

Χθες ο Τζο Μπάιντεν τόνισε πως έδωσε εντολή κατάρριψης των τριών αντικειμένων λόγω των κινδύνων για την πολιτική εμπορική εναέρια κυκλοφορία και επειδή δεν μπορούσαμε να αποκλείσουμε τον κίνδυνο παρακολούθησης ευαίσθητων εγκαταστάσεων.

Στη συνέχεια είπε ότι σχεδιάζει να μιλήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, αλλά αρνήθηκε να πει πότε. «Νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα που θέλει ο Σι είναι να κόψει ριζικά τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με εμένα», δήλωσε ο Μπάιντεν.

«Δεν επιδιώκουμε έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο, αλλά δεν ζητώ συγγνώμη. Δεν ζητώ συγγνώμη και θα ανταγωνιζόμαστε και θα διαχειριζόμαστε υπεύθυνα αυτόν τον ανταγωνισμό, ώστε να μην εκτραπεί σε σύγκρουση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

