Μπάιντεν: Δεν επιδιώκουμε Ψυχρό Πόλεμο, αλλά δεν θα ζητήσω συγγνώμη για την κατάρριψη του κινεζικού μπαλονιού

Μια δήλωση που δεν είχε προγραμματιστεί έκανε πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σχετικά με τα αεροσκάφη αγνώστων στοιχείων που καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο της χώρας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μίλησε για τα άγνωστα αντικείμενα που καταρρίφθηκαν μετά την εμφάνιση κινεζικού μπαλονιού, το οποίο επίσης καταρρίφθηκε.

Ταυτόχρονα, ο Μπάιντεν έχει ήδη δώσει εντολή να αναπτυχθούν κανόνες για την ανταπόκριση στον εντοπισμό αερομεταφερόμενων αντικειμένων.

Tune in as I deliver remarks on the United States’ response to recent aerial objects. https://t.co/b6BLPQsa62