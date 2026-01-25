Αλβανία: Μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα - Μολότοφ έξω από το γραφείο του Ράμα

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στα Τίρανα, το Σάββατο, σε αντικυβερνητική διαδήλωση που πυροδοτήθηκε από την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου, για φερόμενη διαφθορά που συνδέεται με μεγάλα έργα υποδομών.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά σε κυβερνητικά κτίρια, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και ζητώντας την παραίτησή της.

Ορισμένοι πέταξαν βόμβες μολότοφ σε κυβερνητικό συγκρότημα όπου στεγάζεται και το γραφείο του πρωθυπουργού, προκαλώντας ισχυρή αντίδραση της αστυνομίας.

Opposition protests in Tirana, Albania, against Edi Rama’s corrupt and autocratic government. pic.twitter.com/oMBKXcJ2aY — Ina Zhupa (@InaZhupa) January 25, 2026

Tensions erupt during an anti-government protest in Albania as clashes break out between demonstrators and security forces in the capital Tirana pic.twitter.com/RpcrL08yvf — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 25, 2026

Οι δυνάμεις καταστολής έκαναν χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να απωθήσουν το πλήθος, καθώς ξέσπασαν συγκρούσεις, ενώ αστυνομικοί έστησαν οδοφράγματα γύρω από βασικούς κρατικούς θεσμούς για να αποτρέψουν περαιτέρω ζημιές.

Η πολιτική ένταση στη βαλκανική χώρα έχει κλιμακωθεί από τον περασμένο μήνα, όταν οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τη Μπαλούκου, μαζί με αρκετούς αξιωματούχους και ιδιωτικές εταιρείες, ότι καταχράστηκαν δημόσιους πόρους για να ευνοήσουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις σε μεγάλα συμβόλαια υποδομών.

Η Μπαλούκου έχει απορρίψει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «συκοφαντίες, υπαινιγμούς, μισές αλήθειες και ψέματα». Έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τη Δικαιοσύνη και επιμένει ότι δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα.

Η διαδήλωση του Σαββάτου ήταν η δεύτερη μεγάλη κινητοποίηση των τελευταίων εβδομάδων, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη λαϊκή οργή για τις καταγγελίες διαφθοράς, αλλά και τη γενικότερη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση.