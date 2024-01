Αλαμπάμα: «Κρατούσε την αναπνοή του» - Οι υπεύθυνοι φυλακών για τα 22 λεπτά μαρτυρίου του θανατοποινίτη

Οι λεπτομέρειες της απάνθρωπης εκτέλεσης του θανατοποινίτη Κένεθ Γιουτζίν Σμιθ με αέριο άζωτο, για πρώτη φορά στην ιστορία, προκαλούν αποτροπιασμό.

Ο 58χρονος Σμιθ εκτελέστηκε την Πέμπτη στις φυλακές Χόλμαν, στο Άτμορ της Αλαμπάμα, αφού υποχρεώθηκε να φορέσει μια μάσκα από την οποία του χορηγήθηκε αέριο άζωτο. Η εκτέλεσή του διήρκεσε 22 ολόκληρα λεπτά παρουσία της συζύγου του Ντίνα Σμιθ και άλλων μελών της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με τον Τζεφ Χουντ -πνευματικό της οικογένειας του θανατοποινίτη- ο οποίος παρακολούθησε όλη τη διαδικασία, η εκτέλεση του Σμιθ διήρκεσε πολύ περισσότερο χρόνο απ' όσο είχαν πει οι αρμόδιοι ότι θα χρειαζόταν. Ο Χουντ αποκάλεσε την εκτέλεση του Σμιθ με άζωτο σαν το «χειρότερο πράγμα» που έχει δει στη ζωή του και υποστήριξε πως ακόμη και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι «έμειναν φανερά έκπληκτοι με το πόσο άσχημα πήγε αυτό το πράγμα».

«Δεν είδαμε κάποιον να χάνει τις αισθήσεις του σε 30 δευτερόλεπτα» είπε ο Χουντ ενώ στεκόταν δίπλα στη Ντίνα Σμιθ, σύζυγο του θανατοποινίτη και συνέχισε περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές του δολοφόνου: «Είδαμε κάποιον να σπαρταράει, να φτύνει, είδαμε όλα τα είδη στοματικών υγρών στη μάσκα».

Από την πλευρά του ο Τζον Χαμ, επίτροπος του σωφρονιστικού συστήματος της Αλαμπάμα ισχυρίστηκε ότι η εκτέλεση του Σμιθ έγινε σύμφωνα με τον σχεδιασμό και απέρριψε τις κατηγορίες ότι η χορήγηση αέριου άζωτου αποδείχθηκε βασανιστήριο. «Φάνηκε ότι ο Σμιθ κρατούσε την αναπνοή του όσο περισσότερο μπορούσε» υποστήριξε ο Χαμ και συνέχισε λέγοντας ότι ο θανατοποινίτης «πάλεψε λίγο με τους περιορισμούς, αλλά ήταν ακούσιες κινήσεις όσο αγωνιούσε να αναπνεύσει, οπότε ήταν αναμενόμενο».

