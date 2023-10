Al Jazeera: Ο Νετανιάχου θέλει να σύρει τις ΗΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν

Επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, ενώ οι περισσότερες αναλύσεις εστιάζουν στο ρόλο του Ιράν, αλλά και των ΗΠΑ.

Το τηλεοπτικό κανάλι του Κατάρ Al Jazeera σχολιάζει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου προσπαθεί να σύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με το Ιράν. «Ο Νετανιάχου έχει πολιτικό και προσωπικό συμφέρον σε όλα αυτά. Μια παρατεταμένη περιφερειακή σύγκρουση θα μπλοκάρει ή τουλάχιστον θα καθυστερήσει οποιαδήποτε επίσημη λογοδοσία για την πλήρη αποτυχία του να αποτρέψει την επίθεση της Χαμάς και μπορεί επίσης να καθυστερήσει επ' αόριστον τις πολυάριθμες κατηγορίες εις βάρος του για διαφθορά» αναφέρει ο Μαρουάν Μπισάρα, κορυφαίος πολιτικός σχολιαστής του καναλιού, σε άρθρο του στην ιστοσελίδα του Al Jazeera.

«Ο Νετανιάχου δεν έχει διευκρινίσει τα επόμενα στάδια του πολέμου, αλλά έχει την άνευ όρων υποστήριξη των δυτικών κυβερνήσεων για να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο και για όσο χρόνο χρειάζεται προκειμένου να υπερασπιστεί το Ισραήλ», τονίζει ο αναλυτής.

«Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει προχωρήσει ακόμη περισσότερο, παρέχοντας στο Ισραήλ περισσότερα όπλα και πυρομαχικά, στέλνοντας το πιο σύγχρονο και προηγμένο αεροπλανοφόρο του, το USS Ford, μαζί με έναν αριθμό αντιτορπιλικών στην Ανατολική Μεσόγειο, και ενισχύοντας άλλες δυνάμεις που σταθμεύουν στην περιοχή κι όλα αυτά είναι αρκετά για να ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος», αναφέρει το δημοσίευμα.

