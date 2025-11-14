ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Ακούγεται ένα σφύριγμα όταν αναπνέω»: Η Πάρις Τζάκσον αποκαλύπτει τη μόνιμη βλάβη από τον εθισμό της

Παρότι κράτησε χιουμοριστικό τόνο, η 27χρονη κόρη του Μάικλ Τζάκσον ήταν σαφής ότι η χρήση ουσιών «κατέστρεψε τη ζωή της»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Ακούγεται ένα σφύριγμα όταν αναπνέω»: Η Πάρις Τζάκσον αποκαλύπτει τη μόνιμη βλάβη από τον εθισμό της Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Η Πάρις Τζάκσον μίλησε ανοιχτά για την περίοδο εθισμού που βίωσε σε νεαρή ηλικία, αποκαλύπτοντας σε πρόσφατο βίντεο στα social media ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια μόνιμη βλάβη στην υγεία της, παρά τα σχεδόν έξι χρόνια που παραμένει νηφάλια.

Σε βίντεο που δημοσίευσε αρχικά η ίδια και αργότερα αναδημοσιεύτηκε από πολλούς λογαριασμούς στο TikTok, η 27χρονη κόρη του Μάικλ Τζάκσον εξήγησε ότι όταν αναπνέει από τη μύτη ακούγεται ένα χαρακτηριστικό «σφύριγμα». Στην κάμερα έδειξε ότι υπάρχει ένα μικρό άνοιγμα στο εσωτερικό της μύτης της, το οποίο προκαλεί τον ήχο, μια βλάβη που, όπως είπε, οφείλεται στη χρήση ουσιών. «Μην παίρνετε ναρκωτικά, παιδιά», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι δεν χρειάζεται να πει περισσότερα.

Παρότι κράτησε χιουμοριστικό τόνο, αστειευόμενη ότι θα μπορούσε να περάσει ακόμη και ένα μακαρόνι από την τρύπα, η Τζάκσον ήταν σαφής ότι η χρήση ουσιών «κατέστρεψε τη ζωή της». Συμπλήρωσε ότι ζει με το συγκεκριμένο πρόβλημα από τα 20 της και ότι, αν και της δυσκολεύει τις ηχογραφήσεις, δεν θέλει να προχωρήσει σε χειρουργική αποκατάσταση επειδή δεν επιθυμεί να λάβει τα ισχυρά φάρμακα που απαιτούνται μετά την επέμβαση.

Μόλις έναν μήνα νωρίτερα, η Jackson είχε μιλήσει ξανά για τη διαδρομή προς τη νηφαλιότητα, παραλαμβάνοντας το βραβείο Shining Star στα Friendly House Awards. «Είμαι ευγνώμων που συμμετέχω σε ένα κίνημα που συνδέεται με τον σκοπό μου και με όσα με κρατούν σε ισορροπία κάθε μέρα», είχε δηλώσει. «Το σημαντικότερο που έχω καταφέρει είναι να βοηθήσω άλλους ανθρώπους να βρουν συνειδητή επαφή με τον εαυτό τους. Ελπίζω να συνεχίσω να το κάνω».

Η Πάρις Τζάκσον και τα αδέλφια της, Prince Michael (28) και Bigi (23), είναι τα τρία παιδιά του αείμνηστου Μάικλ Τζάκσον .

Με πληροφορίες από CNN

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Πράσινη ζώνη» και «κόκκινη ζώνη»: Tο αμερικανικό σχέδιο που αλλάζει τον χάρτη της Γάζας

Διεθνή / «Πράσινη ζώνη» και «κόκκινη ζώνη»: Tο αμερικανικό σχέδιο που αλλάζει τον χάρτη της Γάζας

Κεντρικό στοιχείο του αμερικανικού σχεδιασμού είναι η δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, που προβλέπεται να στηριχθεί κυρίως σε ευρωπαϊκά στρατεύματα
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Νέο βίντεο του πυροδότησε φήμες για το εσωτερικό του Forest Lodge

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Νέο βίντεό του πυροδότησε φήμες για το εσωτερικό του Forest Lodge

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε πρόσφατο βίντεο του στα social media θεωρήθηκε ότι μοιράστηκε πλάνα από το εσωτερικό της νέας βασιλικής κατοικίας, όπου μετακόμισαν πριν λίγες ημέρες με την Κέιτ Μίντλετον και τα παιδιά τους
LIFO NEWSROOM
Lady Gaga: «Χρειάστηκα ψυχιατρική φροντίδα» - Η αποκάλυψη για τα γυρίσματα του «A Star Is Born»

Διεθνή / Lady Gaga: «Χρειάστηκα ψυχιατρική φροντίδα» - Η αποκάλυψη για τα γυρίσματα του «A Star Is Born»

Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον ρόλο που την καθιέρωσε στη μεγάλη οθόνη, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα μίλησε πρώτη φορά ανοιχτά για τις δύσκολες συνθήκες που βίωνε παρασκηνιακά
LIFO NEWSROOM
 
 