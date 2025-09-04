«Εξωραϊσμένη, γεμάτη ψέματα»: Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον απορρίπτει τη νέα βιογραφική ταινία για τον πατέρα της

Η Πάρις Τζάκσον άσκησε σκληρή κριτική στη νέα βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, δηλώνοντας ότι είχε «μηδενική εμπλοκή» στην παραγωγή και κατηγορώντας το Χόλιγουντ ότι παρουσιάζει «ωραιοποιημένες εκδοχές» γεμάτες «ανακρίβειες και ψέματα».

Η αντίδρασή της ήρθε μόλις δύο ημέρες μετά τις δηλώσεις του ηθοποιού Κόλμαν Ντομίνγκο, που υποδύεται τον πατέρα του τραγουδιστή, Τζο Τζάκσον, ο οποίος υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι η Πάρις και ο αδελφός της Πρινς «στήριξαν απόλυτα» το πρότζεκτ. Ο Ντομίνγκο είχε μάλιστα πει ότι η Πάρις ήταν «ευγενική και ζεστή» απέναντί του και ότι χάρηκε που τη συνάντησε στο φεστιβάλ της Βενετίας, στο φιλανθρωπικό γκαλά amfAR για την έρευνα κατά του AIDS.

Η 27χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός απάντησε μέσω Instagram, χαρακτηρίζοντας «περίεργο» να παρουσιάζεται ότι βοήθησε στην ταινία. «Διάβασα μία από τις πρώτες εκδοχές του σεναρίου και έδωσα παρατηρήσεις για όσα θεωρούσα ψευδή ή αδόκιμα. Αφού αγνοήθηκαν, προχώρησα στη ζωή μου», έγραψε.

Σε νεότερες αναρτήσεις, εξήγησε ότι είχε ενημερωθεί ρητά πως οι παρατηρήσεις της δεν θα ληφθούν υπόψη. «Δεν είναι το δικό μου πρότζεκτ, θα κάνουν ό,τι θέλουν», σημείωσε. «Ξέρω ότι πολλοί θα χαρούν με το αποτέλεσμα, γιατί το φιλμ χαϊδεύει ένα συγκεκριμένο κομμάτι των θαυμαστών του πατέρα μου που προτιμούν να ζουν στη φαντασία.»

Η ίδια καταφέρθηκε συνολικά κατά του είδους των βιογραφικών ταινιών του Χόλιγουντ, που κατά την άποψή της είναι «ωραιοποιημένες» και γεμάτες ανακρίβειες: «Το αφήγημα ελέγχεται, υπάρχουν πολλά ψέματα. Αυτό δεν με εκφράζει. Απολαύστε την ταινία αν θέλετε, απλώς αφήστε με έξω από αυτό.»

Η παραγωγή της ταινίας «Michael», που γίνεται σε συνεργασία με την οικογένεια Τζάκσον, είχε ξεκινήσει από το 2019 και ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Δημοσιεύματα έκαναν λόγο για αλλαγές στο σενάριο και νέα γυρίσματα λόγω νομικών περιορισμών γύρω από καταγγελίες εναντίον του τραγουδιστή. Ωστόσο, πηγή κοντά στην παραγωγή το διέψευσε, κάνοντας λόγο για «παραπλανητικούς τίτλους».

Στον ρόλο του Μάικλ Τζάκσον θα εμφανιστεί ο ανιψιός του, Τζααφάρ Τζάκσον, ενώ στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Μάιλς Τέλερ, Νία Λονγκ και Κατ Γκράχαμ. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 24 Απριλίου 2026.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πάρις Τζάκσον: Η απάντηση σε όσους κατέκριναν ότι θα είναι σε περιοδεία στην επέτειο του θανάτου του πατέρα της

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Αρραβωνιάστηκε η Πάρις Τζάκσον



