Πάρις Τζάκσον: «Πήρε 65 εκατ. δολάρια» σε παροχές από την περιουσία του πατέρα της

Η Πάρις Τζάκσον, κόρη του Μάικλ Τζάκσον, έλαβε περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια σε παροχές από την περιουσία του πατέρα της, όπως προκύπτει από νέες δικαστικές καταθέσεις.

Οι εκτελεστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον κατέθεσαν αίτηση-απάντηση στην Πάρις Τζάκσον «για την προσπάθειά της να αμφισβητήσει τον έλεγχο και τη διαφάνειά τους», ιδίως σχετικά με τα bonus και τις «πριμ πληρωμές» το 2018.

«Λίγοι έχουν επωφεληθεί περισσότερο από την επιχειρηματική κρίση των εκτελεστών από την ίδια την αιτούσα, η οποία έχει λάβει περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια από την κληρονομιά σε παροχές. Δεν θα το είχε παρεί ποτέ αυτό το ποσό αν οι εκτελεστές ακολουθούσαν ένα τυπικό εγχειρίδιο για μια περιουσία όπως αυτή τον Ιούλιο του 2009» αναφέρεται.

Οι εκτελεστές ισχυρίζονται ότι μετέτρεψαν «αυτό που κάποτε ήταν μια βαθιά χρεωμένη περιουσία, σε μια ακμάζουσα παγκόσμια μάρκα».

Επικαλούμενοι «προηγούμενους επαίνους δικαστή», η πρόταση αναφέρει: «Οι εκτελεστές πήραν μια περιουσία που ''ξεκίνησε ως τίποτα άλλο παρά χρέος και σημαντικές συνεχιζόμενες υποχρεώσεις'' και ''την μετέτρεψαν σε μια περιουσία 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων'': μια περιουσία που τώρα είναι μια μεγάλη δύναμη στη μουσική βιομηχανία σήμερα».

Η 27χρονη Πάρις Τζάκσον υπέβαλε αίτηση νωρίτερα φέτος, κατηγορώντας τους για έλλειψη διαφάνειας και υπερβολικά bonus που φέρεται να κατέβαλαν στον εαυτό τους το 2018.

Δύο από τις δικηγορικές εταιρείες φέρεται να είχαν λάβει τις μελλοντικές «ασφαλιστικές πληρωμές» τους, παραβιάζοντας την «εντολή του δικαστηρίου που επιτρέπει μόνο μερική πληρωμή των δικηγορικών αμοιβών μέχρι να ληφθεί η έγκριση του δικαστηρίου».

«Ακόμα χειρότερα, αυτές οι πληρωμές φαίνεται, τουλάχιστον εν μέρει, να αποτελούνται από πλούσια φιλοδωρήματα που χορηγούνται σε ήδη καλά αμειβόμενους δικηγόρους», σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα από την πλευρά της Πάρις Τζάκσον.

Στις 9 Οκτωβρίου, δημοσιεύτηκε η απάντηση των εκτελεστών της διαθήκης του Μάικλ Τζάκσον που αντέδρασαν έντονα, αποκαλώντας αυτή τη διατύπωση «ψευδή».

«Τα μπόνους δεν καταβάλλονται χωρίς αντάλλαγμα. Πληρώνονται για εξαιρετικές υπηρεσίες και αποτελέσματα», αναφέρει η νέα υποσημείωση και συνεχίζει: «Τα μπόνους δεν αποτελούν πλήρεις εκποιήσεις ελέγχου. Υπόκεινται στην έγκριση του δικαστηρίου για την κληρονομική διαθήκη».

Με πληροφορίες από People

