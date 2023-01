Αίγυπτος: Ερείπια «ολόκληρης ρωμαϊκής πόλης» εντοπίστηκαν στο Λούξορ- Χρονολογούνται από το 2ο αιώνα μ.Χ

Τα ερείπια «μιας ολόκληρης ρωμαϊκής πόλης» που χρονολογούνται από τους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν ανακαλύφθηκαν στο Λούξορ, στις θρυλικές Θήβες των φαραώ στη νότια Αίγυπτο.

Πρόκειται, σύμφωνα με το υπουργείο Αρχαιοτήτων, για μια ολόκληρη πόλη του 2ου-3ου αιώνα, που ανακαλύφθηκε στην ανατολική όχθη του Νείλου, πολύ κοντά στον Ναό του Λούξορ, περίπου 500 χιλιόμετρα νοτίως του Καΐρου.

Σε αυτήν την «προέκταση των αρχαίων Θηβών», έχουν ήδη έρθει στο φως εργαστήρια μεταλλουργών, με πολλά εργαλεία και ρωμαϊκά νομίσματα, μπρούτζινα και χάλκινα, όπως εξήγησε ο Μοστάφα Ουαζίρι, ο επικεφαλής του υπουργείου. «Και οι ανασκαφές συνεχίζονται», τόνισε.

الكشف عن أول مدينة سكنية كاملة بشرق الأقصر .

The discovery of the first complete residential city in eastern Luxor.#Egypte #Tweets #Luxor #tourism #Archaeology #heritage #StayTuned #explore #مصر pic.twitter.com/gzldbWtcPM