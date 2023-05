Άγρια επίθεση κατά ηλικιωμένης με άνοια- Ο δράστης νόμισε πως είναι τρανς γυναίκα

Αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη βρέθηκε άνδρας στην Ιρλανδία, ο οποίος επιτέθηκε σε ηλικιωμένη με άνοια επειδή νόμισε πως είναι τρανς γυναίκα.

Η ηλικιωμένη γυναίκα με άνοια ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον άνδρα σε σημείο μάλιστα που ο δράστης έβαλε και το κεφάλι της σε κάδο απορριμμάτων.

Ο άνδρας φυλακίστηκε για δυόμισι χρόνια μετά από την άγρια επίθεση στην 86χρονη, ενώ ο ίδιος ισχυρίστηκε πως ήταν υπό την επήρεια ουσιών και πίστεψε ότι το θύμα ήταν τρανς γυναίκα και «παιδόφιλος».

Ο Άλεξ Μπέιλι, 30 ετών, δήλωσε ένοχος στο ποινικό δικαστήριο του Δουβλίνου για την επίθεση στη ηλικιωμένη γυναίκα. Καταδικάστηκε την Παρασκευή 19 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης σε περιοχή του Δουβλίνου, ο δράστης έριξε τη Μέρι ΜακΓκάουαν στο έδαφος, έβαλε το κεφάλι της σε έναν κάδο απορριμμάτων ενώ πίεζε και το καπάκι, την κλώτσησε και τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με τους Irish Times, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 2 τα ξημερώματα, αφού η ηλικιωμένη γυναίκα είχε χαθεί στο δρόμο για το σπίτι της. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει ότι ο Άλεξ Μπέιλι ήταν μαζί της για περισσότερο από μία ώρα, ενώ η επίθεση διήρκησε περίπου 42 λεπτά.

Τρεις φοιτητές που βρέθηκαν στο σημείο βοήθησαν την ηλικιωμένη, η οποία δήλωσε αργότερα στην ιρλανδική αστυνομία: «Πραγματικά πίστευα ότι θα πέθαινα». Χρειάστηκε να νοσηλευτεί με κάταγμα στη μύτη και απώλεια αίματος.

Ο γιος της Μέρι ΜακΓκάουαν, Τζακ, δήλωσε ότι η επίθεση «σχεδόν τη σκότωσε» και ότι χρειαζόταν 24ωρη εξειδικευμένη φροντίδα επί μήνες μετά από το περιστατικό. «Αυτό επηρέασε σημαντικά τη ζωή της και μείωσε σημαντικά την ποιότητα της ζωής της», δήλωσε.

"This had a major impact. She's no longer able to live independently." Jack MacGowan speaks outside court following the sentencing of a man for a prolonged attack on Mr MacGowan's 86-year-old mother Marie, in Dublin last year | https://t.co/rnM3u424MZ pic.twitter.com/icnftxI2Ho

Πρόσθεσε ότι η μητέρα του είχε αποκτήσει εμμονή με την «παραλίγο θανατηφόρα εμπειρία» της, επαναλαμβάνοντας τακτικά τις λέξεις «σας παρακαλώ σταματήστε να με σκοτώνετε» και «προσπαθείτε να με σκοτώσετε;».

Στον αντίποδα οι δικηγόροι του δράστη είπαν στο δικαστήριο ότι είχε πάθει «ψύχωση» μετά από χρήση σημαντικού αριθμού παραισθησιογόνων ουσιών και ότι βρισκόταν υπό την «παραληρηματική πεποίθηση ότι το θύμα ήταν ένας παιδόφιλος» και «ένας άνδρας ντυμένος γυναίκα». Πρόσθεσαν ότι ο πελάτης τους λυπάται βαθύτατα για τον πόνο και την ταλαιπωρία που προκάλεσε και ότι είχε μαζί του 10.000 ευρώ κατά την καταδίκη του για να προσφέρει ως ένδειξη της μεταμέλειάς του. Η πλευρά του θύματος απέρριψε τα χρήματα και σύμφωνα με πληροφορίες αυτά θα δοθούν στο νοσοκομείο όπου έλαβε θεραπεία η ηλικιωμένη μετά την επίθεση.

Man jailed for 2.5 years for attacking an 86 year old woman while experiencing cocaine and alcohol induced psychosis. Marie MacGowan lived independently and loved socialising but was attacked after getting lost while trying to get home.https://t.co/fy1EmIbivm via @rte pic.twitter.com/VylWelGwit