Άγιο Φως: Τα τρία σενάρια που εξετάζονται για την άφιξη του στη χώρα

Η Ιερουσαλήμ προετοιμάζεται για την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός, αλλά φέτος η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα έντονη και περίεργη λόγω της επικίνδυνης κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή.

Με αυστηρούς ελέγχους, περιορισμένη παρουσία πιστών και συνεχείς διαβουλεύσεις ανάμεσα στις Αρχές και το Πατριαρχείο, η διοργάνωση της τελετής και η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα γίνονται κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες.

Την Τετάρτη, η ισραηλινή κυβέρνηση αναμένεται να αποφασίσει αν οι πιστοί θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την τελετή στον Πανάγιο Τάφο ή αν θα συμμετάσχει μόνο ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης.

Την ίδια ώρα, η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Αθήνα φέτος προκαλεί εξίσου ανησυχία.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στέλνει μια μικρή ομάδα στην Ιερουσαλήμ και εξετάζει εναλλακτικές διαδρομές με τρία πιθανά σενάρια: απευθείας πτήση, μέσω Ιορδανίας ή Σινά.

Ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος τόνισε ότι στόχος είναι να φτάσει το Άγιο Φως στην Ελλάδα με ασφάλεια, ενώ κάθε εκκλησία διαθέτει ακοίμητη κανδήλα για το «δεύτε λάβετε φως», σε περίπτωση που χρειαστεί.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαιώνει ότι οι ελληνικές Αρχές κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η μεταφορά να γίνει με ασφάλεια ενόψει Πάσχα.