Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν από εορταστικούς πυροβολισμούς στην Καμπούλ, μετέδωσαν σήμερα ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Πηγές στους Ταλιμπάν ανακοίνωσαν πως οι μαχητές τους πήραν τον έλεγχο του Πανσίρ, της τελευταίας επαρχίας στο Αφγανιστάν που αντιστεκόταν στην ισλαμιστική οργάνωση. Ωστόσο, ηγέτες της αντιπολίτευσης στους Ταλιμπάν αρνήθηκαν ότι η επαρχία κατελήφθη.

At least 17 people are martyred & 41 others are wounded in the result of #Taliban’s last night aerial fires. These figures are only from the @emergency_ngo-Kabul hospital. No details from the other cities are announced while the firings were in different provinces. #talibancrimes https://t.co/egf3Svn57N