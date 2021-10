Πολύνεκρη έκρηξη σημειώθηκε στην πόλη Κουντούζ στο Αφγανιστάν, κατά τη διάρκεια προσευχής σε σιιτικό τζαμί.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα αρκετά άτομα έχουν μεταφερθεί με τραύματα στο νοσοκομείο, ενώ το πρακτορείο Aamaj μετέδωσε ότι τα θύματα ανέρχονται σε τουλάχιστον 100.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας προσευχής της Παρασκευής.

Σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές, τις οποίες επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, υπάρχουν τουλάχιστον 15 νεκροί και περισσότεροι από 90 τραυματίες. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για έως και 100 νεκρούς και 200 τραυματίες, σύμφωνα με ανταποκριτή του Iran International.

#BREAKING: A witness says possibly more than 100 people were killed and more than 200 others were wounded as a result explosion inside a Shia mosque in Kunduz.