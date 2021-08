Στο χάος που επικρατεί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, όλο και περισσότερα παιδιά χάνονται, σύμφωνα με αναφορές από τοπικά ΜΜΕ. Την ίδια ώρα, μία γυναίκα γέννησε μέσα σε αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, σε πτήση απομάκρυνσης πολιτών από το Αφγανιστάν.

Το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με το Reuters, Ταλιμπάν πυροβολούσαν στον αέρα, λόγω του συνωστισμού έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα γύρω από το αεροδρόμιο και μέσα σε αυτό.

Την ίδια ώρα, ολοένα περισσότερα παιδιά χάνοντας στο αεροδρόμιο. Το αφγανικό τηλεοπτικό δίκτυο Ariana μετέδωσε πως μια οικογένεια από την Καμπούλ έχει αναλάβει τη φροντίδα ενός παιδιού, το οποίο είχε χαθεί και το βρήκε να έχει παγιδευτεί στο αγκαθωτό συρματόπλεγμα που περιβάλλει το συγκρότημα του αεροδρομίου.

Παρά τις προσπάθειές τους, δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τους γονείς του παιδιού, λέει η οικογένεια. Πρόκειται για αγοράκι περίπου 6 ετών, που είπε πως η οικογένειά του πήγε στο αεροδρόμιο προκειμένου να εγκαταλείψει το Αφγανιστάν.

Ο πατέρας του προφανώς έπεσε εν μέσω του πλήθους και το παιδί δεν έχει δει κανέναν από τους δύο γονείς του εκείνη τη στιγμή. Επίσης, σύμφωνα με Αφγανούς δημοσιογράφους, πολλοί αναρτούν φωτογραφίες με παιδιά που αγνοούνται στο αεροδρόμιο.

Γέννησε σε αμερικανικό αεροσκάφος

Την ίδια ώρα, μια Αφγανή έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι, μέσα στο αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που τη μετέφερε στη βάση Ράμσταιν, στη Γερμανία.

Την ώρα της πτήσης, χθες, από βάση στη Μέση Ανατολή που ήταν ο ενδιάμεσος σταθμός, με προορισμό τη Γερμανία, ξεκίνησε ο τοκετός και υπήρχαν επιπλοκές, σύμφωνα με ανάρτηση της αμερικανικής διοίκησης.

Ο κυβερνήτης αποφάσισε το αεροσκάφος να κατέβει σε χαμηλότερο ύψος, «προκειμένου να αυξηθεί η ατμοσφαιρική πίεση στο αεροσκάφος, κάτι που βοήθησε να σταθεροποιηθεί και να σωθεί η ζωή της μητέρας».

Αμέσως μετά την προσγείωση, το προσωπικό της βάσης ανέβηκε στο αεροσκάφος και βοήθησε τη μητέρα να φέρει στον κόσμο το μωρό. «Το κοριτσάκι και η μητέρα μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο και είναι σε καλή κατάσταση», σύμφωνα με την ανάρτηση.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o