Συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ των Ταλιμπάν και του Μετώπου Εθνικής Αντίστασης στην επαρχία Πανσίρ, με το ισλαμιστικό κίνημα να προσπαθεί να καταλάβει τη μοναδική περιοχή του Αφγανιστάν που δεν ελέγχει.

Την ίδια στιγμή εντείνεται η ανησυχία ενός εμφυλίου πολέμου στη χώρα, με ανώτατο Αμερικανό στρατηγό να προειδοποιεί για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Τόσο οι Ταλιμπάν όσο και το Μέτωπο Εθνικής Αντίστασης ισχυρίζονται ότι βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση στην Πανσίρ, χωρίς ωστόσο να μπορούν να το αποδείξουν. Οι Ταλιμπάν δεν είχαν καταφέρει να καταλάβουν την κοιλάδα Πανσίρ ούτε κατά την πρώτη περίοδο που έλεγχαν το Αφγανιστάν από το 1996 έως το 2001.

Although no details have been released about the ongoing fighting between the Taliban and resistance forces in #Panjshir since Friday night, #Taliban officials said they have captured four districts in the province. https://t.co/ctynPK2Vpy