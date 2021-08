Τη νίκη τους μετά την κατάληψη της εξουσίας στην Καμπούλ φαίνεται να απολαμβάνουν σε λούνα παρκ και γυμναστήρια οι Ταλιμπάν, την ώρα που το φως της δημοσιότητας βλέπουν εικόνες και βίντεο με τις δραματικές προσπάθειες χιλιάδων κατοίκων να εγκαταλείπουν με κάθε τρόπο το Αφγανιστάν.

Βίντεο που ανέβασε στο Twitter ο ρεπόρτερ του Reuters, Χαμίντ Σαλίζι, ο οποίος ζει στην Καμπούλ δείχνει Ταλιμπάν να ανεβαίνουν σε αλογάκια του καρουζέλ και συγκρουόμενα σε λούνα παρκ της πόλης, η εξουσία της οποίας κατελήφθη από τους ίδιους.

It seems all they wanted was free rides at the theme park #Taliban pic.twitter.com/qh00uk96UK