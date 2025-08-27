Γάζα: «Αναπόφευκτη η εκκένωση» λέει ο ισραηλινός στρατός - Ευρεία σύσκεψη για την επόμενη ημέρα στον Λευκό Οίκο

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε σήμερα ότι η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι «αναπόφευκτη» στο πλαίσιο της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αναπόφευκτη (…) κάθε οικογένεια που μετεγκαθίσταται στον νότο θα λάβει την πιο γενναιόδωρη δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια», σημείωσε σε ανάρτησή του στο X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντραΐ, την ώρα που πολλοί ανθρωπιστικοί φορείς κρίνουν μη ρεαλιστικό και επικίνδυνο το σχέδιο αυτό.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει σε σχεδόν ένα εκατομμύριο τον σημερινό πληθυσμό της περιφέρειας της Γάζας, που περιλαμβάνει την πόλη και τα περίχωρά της, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα που μαστίζεται σχεδόν δύο χρόνια από τον πόλεμο.

Γάζα: Δύο νέα κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σχεδιάζει να φτιάξει δύο νέα «κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας» στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας για να υποδεχθούν Παλαιστίνιους όταν οι ισραηλινές δυνάμεις ολοκληρώσουν την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες, αντικαθιστώντας το κέντρο στη γειτονιά Tel al-Sultan και φέρνοντας τον συνολικό αριθμό των κέντρων διανομής σε πέντε.

Τα τρόφιμα στη Γάζα διανέμονται τώρα από το Gaza Humanitarian Foundation (GHF), που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, και των οποίων οι χώροι έχουν περιγραφεί από αξιωματούχους του ΟΗΕ ως «παγίδες θανάτου».

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε την Τετάρτη ότι 10 ακόμη άτομα πέθαναν από υποσιτισμό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό θανάτων από τέτοιες αιτίες σε 313 άτομα, εκ των οποίων 119 παιδιά, από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα πριν σχεδόν δύο χρόνια. Το Ισραήλ αμφισβητεί τα στοιχεία θανάτων που παρέχει το υπουργείο Υγείας στη διοικούμενη από τη Χαμάς περιοχή.

ΗΠΑ: «Ευρεία σύσκεψη» για την επόμενη μέρα στη Γάζα

Σημειώνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα προεδρεύσει σε «ευρεία σύσκεψη» που προγραμματίζεται να διεξαχθεί αργότερα σήμερα, Τετάρτη, για την επόμενη μέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπως έκανε γνωστό ο Γουίτκοφ.

«Εχουμε μεγάλη συγκέντρωση στον Λευκό Οίκο (…) υπό τη διεύθυνση του προέδρου», όπου θα συζητηθεί «πλήρες σχέδιο το οποίο καταρτίζουμε για την επόμενη ημέρα» στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος έχει υποστεί τεράστια καταστροφή έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, είπε ο Γουίτκοφ στο Fox News, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από Guardian