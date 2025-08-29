Ο στρατός του Ισραήλ κήρυξε την πόλη της Γάζας «επικίνδυνη ζώνη μαχών» - Τι σημαίνει αυτό

«Επικίνδυνη ζώνη μαχών» κήρυξε την πόλη της Γάζας o στρατός του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει ξεκινήσει προκαταρκτικές επιχειρήσεις και τα αρχικά στάδια μιας επίθεσης στην πόλη της Γάζας, λίγη ώρα αφού προειδοποίησε ότι η πόλη είναι πλέον «επικίνδυνη ζώνη μαχών», ενώ πρόσθεσε ότι ήδη επιχειρεί με μεγάλη ισχύ στα περίχωρά της.

«Από σήμερα (Παρασκευή) στις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) η τοπική τακτική παύση της στρατιωτικής δραστηριότητας δεν θα εφαρμόζεται στην περιοχή της πόλης της Γάζας, η οποία αποτελεί επικίνδυνη ζώνη μαχών», επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός.

Αυτή η «τοπική τακτική παύση», που εφαρμόζεται καθημερινά στην πόλη της Γάζας και σε άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, είχε ανακοινωθεί στα τέλη Ιουλίου προκειμένου, όπως είχε επισημάνει ο ισραηλινός στρατός, «να επιτραπεί η ασφαλής διέλευση των κομβόι του ΟΗΕ» και των ανθρωπιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ωστόσο, ο στρατός του Ισραήλ πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει «να υποστηρίζει τις ανθρωπιστικές προσπάθειες στο περιθώριο των στρατιωτικών ελιγμών και επιχειρήσεων εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας».

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι 33 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα από το πρωί.

Παρά τις αυξανόμενες πιέσεις, τόσο από τη διεθνή κοινότητα όσο και από την ισραηλινή κοινωνία, για τον τερματισμό του πολέμου, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι «συνεχίζει τις επιχειρήσεις του» σε ολόκληρο τον θύλακα.

Εξάλλου την Τετάρτη ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει ότι η εκκένωση της πόλης της Γάζας «είναι αναπόφευκτη» καθώς το Ισραήλ έχει αποφασίσει να τη θέσει υπό τον έλεγχό του.

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ανέκτησε τη σορό του ομήρου Ιλάν Βάις

Στο μεταξύ, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέκτησε από τη Λωρίδα της Γάζας τις σορούς δύο ομήρων που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στην ανακοίνωσή του ο στρατός ανέφερε ότι «ανέκτησε τη σορό του Ιλάν Βάις και τα λείψανα ενός ακόμη ομήρου, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας».

Body of Deceased Hostage Ilan Weiss Recovered



The body of Ilan Weiss, who was held hostage for 693 days in Gaza, has been recovered in a joint IDF and ISA military operation.



Ilan was from kibbutz Be’eri and left his home on the morning of October 7 to join the kibbutz… pic.twitter.com/nk7rVxGTs7 — Israel Defense Forces (@IDF) August 29, 2025

Σύμφωνα με τον στρατό, στην επιχείρηση πήραν μέρος οι δυνάμεις της Νότιας Διοίκησης και πραγματοποιήθηκε χάρη στις πληροφορίες που παρείχε η ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ, η υπηρεσία Πληροφοριών του στρατού και το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων.

Ο Ιλάν Βάις σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς στο κιμπούτς Μπέερι, μεταφέροντας τη σορό του στη Γάζα. Ο Βάις ήταν τότε 56 ετών. Η σύζυγός του Σίρι και η κόρη τους Νόγκα είχαν επίσης, απαχθεί από τη Χαμάς, όμως αφέθηκαν ελεύθερες κατά την πρώτη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Νοέμβριο του 2023.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των λειψάνων του άλλου ομήρου συνεχίζεται.