«50 ολοκαυτώματα κι απαρτχάιντ από το Ισραήλ, αρκετά!»: Θύελλα αντιδράσεων από τις δηλώσεις Αμπάς

«Από το 1947 μέχρι σήμερα, το Ισραήλ έχει διαπράξει 50 σφαγές σε 50 παλαιστινιακά χωριά και πόλεις, στο Νταΐρ Γιασίν, στην Ταντούρα, στο Καφρ Κάσιμ και σε πολλά άλλα. 50 σφαγές, 50 ολοκαυτώματα. Ως και σήμερα έχουμε καθημερινά νεκρούς από τον ισραηλινό στρατό. Η απαίτησή μας είναι: Σταματήστε! Αρκετά! Αφήστε μας να βρούμε ειρήνη! Ας κοιτάξουμε μπροστά, την ασφάλεια, τη σταθερότητα!».

Η δήλωση αυτή του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς στο Βερολίνο, έχει πυροδοτήσει τις τελευταίες ώρες σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και ΜΜΕ, που επικρίνουν κυρίως το γεγονός ότι ο κ. Σολτς δεν απάντησε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αλλά και από τον ίδιο τον καγκελάριο, ο οποίος εξέφρασε αργότερα τον εκνευρισμό του.

Στο πλαίσιο της κοινής συνέντευξης Τύπου, ο Παλαιστίνιος ηγέτης ερωτήθηκε αν σκοπεύει να ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους των Παλαιστινίων από το Ισραήλ και τη Γερμανία για την επίθεση της οργάνωσης «Μαύρος Σεπτέμβρης» εναντίον αθλητών της ομάδας του Ισραήλ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου, το 1972.

«Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να σκάβουμε στο παρελθόν, ναι, παρακαλώ! Έχω 50 σφαγές που διέπραξε το Ισραήλ, οι οποίες καταγράφηκαν σε κινηματογραφικά ντοκιμαντέρ: τη σφαγή στην Ταντούρα το 1948, στο Καφρ Κάσιμ το 1956», είπε ο Μαχμούντ Αμπάς και επέμεινε στο ότι πρέπει να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, διότι «αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο από οποιαδήποτε λέξη».

Abbas "50 holocausts" lie: Next to German Chancellor @OlafScholz stands Abbas, declaring that "Israel has committed 50 holocausts against the Palestinian people". Total Antisemitism. pic.twitter.com/XKfefu38NQ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χεμπεστράιτ, όπως συνηθίζεται στην καγκελαρία έπειτα από τέσσερις ερωτήσεις, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους και οι δύο ηγέτες αποχώρησαν από τον χώρο της συνέντευξης Τύπου, χωρίς ο κ. Σολτς να σχολιάσει τις δηλώσεις του προσκεκλημένου του. Ο καγκελάριος, εμφανώς ενοχλημένος, έδωσε βιαστικά το χέρι στον κ. Αμπάς και προπορεύτηκε του φιλοξενούμενού του, πράγμα που δεν συνηθίζει.

«Πριν ο καγκελάριος προλάβει να αντικρούσει αυτή την εξωφρενική πρόταση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε ήδη ολοκληρώσει τον συντονισμό της συνέντευξης Τύπου -όπως γίνεται συνήθως έπειτα από την τελευταία ερώτηση/απάντηση-, κάτι που προφανώς ενόχλησε τον κ. Σολτς. Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε στους δημοσιογράφους οι οποίοι βρίσκονταν ακόμη στην αίθουσα και βεβαίως δεν μπορούσαν να μην αντιληφθούν τον εκνευρισμό του καγκελάριου, πόσο οργισμένος ήταν ο κ. Σολτς με τη δήλωση και για το γεγονός ότι δεν είχε την ευκαιρία να διαφωνήσει δημοσίως», δήλωσε στην εφημερίδα Bild αξιωματούχος της καγκελαρίας.

Αργότερα, ο ίδιος ο κ. Σολτς δήλωσε στην εφημερίδα: «Ειδικά για εμάς τους Γερμανούς, οποιαδήποτε μετατροπή του Ολοκαυτώματος σε κοινοτοπία είναι αφόρητη και απαράδεκτη».

German Chancellor Olaf Scholz rejected the word 'apartheid' to describe relations between Israel and the Palestinian Territories after a meeting with Palestinian President Mahmoud Abbas.



"I don't believe it is right to use the term to describe the situation," he said. pic.twitter.com/hkw14iPqMj