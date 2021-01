H διευθύντρια της Vogue Anna Wintour κλήθηκε να υπερασπιστεί το εξώφυλλο του περιοδικού με την εκλεγμένη αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις, μετά τη διαμάχη που ξέσπασε, με τους επικριτές να λένε ότι μειώνει τα επιτεύγματα της πολιτικού.

Η κριτική του εξωφύλλου έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τότε που κυκλοφόρησε την Κυριακή, με τους χρήστες να επιμένουν ότι η απεικόνιση του πορτρέτου της πολιτικού, που φοράει σνίκερς, δεν σέβεται την πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέχθηκε αντιπρόεδρος.

Οι χρήστες επέκριναν τη Vogue για τον «ξεθωριασμένο» φωτισμό και το στιλ της φωτογραφίας, λέγοντας ότι δεν αντικατοπτρίζει τα επιτεύγματα της κυρίας Χάρις.

Vice President-elect @KamalaHarris is our February cover star!



Making history was the first step. Now Harris has an even more monumental task: to help heal a fractured America—and lead it out of crisis. Read the full profile: https://t.co/W5BQPTH7AU pic.twitter.com/OCFvVqTlOk