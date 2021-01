Σάλο έχει προκαλέσει η ανάρτηση της νεοεκλεγείσας βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων, Λόρεν Μπόμπερτ, όπου δήλωσε ότι θα έχει πάντα μαζί της το όπλο της, ένα Glock, στη διάρκεια της θητείας της στην Ουάσιγκτον.

Στο βίντεο που ανάρτησε την Κυριακή στο Twitter η Μπόμπερτ φαίνεται να γεμίζει το πιστόλι της προτού βγει για να περπατήσει στους δρόμους της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

Let me tell you why I WILL carry my Glock to Congress.



Government does NOT get to tell me or my constituents how we are allowed to keep our families safe.



I promise to always stand strong for our 2nd Amendment rights.https://t.co/E75tYpdN4B pic.twitter.com/qg7QGenrNo