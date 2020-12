Η 90χρονη Margaret Keenan από τo Enniskillen στη Βόρεια Ιρλανδία έγινε το πρώτο άτομο στον κόσμο που έλαβε το εμβόλιο της Pfizer / BioNTech κατά του κορωνοϊού, εκτός κλινικών δοκιμών.

Η κα. Keenan εμβολιάστηκε από την Matron May Parsons στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Κόβεντρι στις 06:30 τοπική ώρα.

Η 90χρονη ζει στο Κόβεντρι τα τελευταία 60 χρόνια. Εργαζόταν σε ένα τοπικό κατάστημα κοσμημάτων μέχρι τα 86 της χρόνια.

Το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού ξεκίνησε σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία και στοχεύει στην προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων αρχικά αλλά και την επαναφορά της ζωής στους φυσιολογικούς ρυθμούς στο άμεσο μέλλον.

