Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως το επιτελείο του θα αρχίσει να προσβάλλει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ στα δικαστήρια την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ είπε πως «οι εκλογές είναι ακόμη πολύ μακριά από το να έχουν τελειώσει».

«Όλοι ξέρουμε γιατί ο Τζο Μπάιντεν βιάζεται να προσποιηθεί ανυπόστατα ότι είναι ο νικητής, και γιατί οι σύμμαχοί του στα ΜΜΕ προσπαθούν τόσο πολύ τον βοηθήσουν: δεν θέλουν να γίνει γνωστή η αλήθεια», ανέφερε σε μια δήλωση. «Το απλό γεγονός είναι πως αυτές οι εκλογές είναι ακόμη πολύ μακριά από το να έχουν τελειώσει».

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πως κέρδισε τις εκλογές. H ανάρτησή του επισημάνθηκε από τη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας πως οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει νικητή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφθασε σήμερα το πρωί (ώρα ΗΠΑ) στο κλαμπ του τού γκολφ στο Στέρλινγκ, στη Βιρτζίνια, στην πρώτη έξοδό του από την ημέρα των προεδρικών εκλογών, που διεξήχθησαν την Τρίτη.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!