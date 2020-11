Αίτηση για ρωσική υπηκοότητα καταθέτει ο Έντουαρντ Σνόουντεν, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος.

Ο 37χρονος πρώην υπάλληλος της CIA εγκατέλειψε τις Ηνωμένες Πολιτείες και του χορηγήθηκε άσυλο στη Ρωσία μετά από διαρροή μυστικών αρχείων το 2013, τα οποία αποκάλυψαν τεράστιες εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις που διεξήγαγε η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας.

«Μετά από χρόνια χωρισμού από τους γονείς μας, η σύζυγός μου και εγώ δεν έχουμε καμία επιθυμία να χωριστούμε από τον γιο μας. Γι' αυτό, σε αυτήν την εποχή της πανδημίας και των κλειστών συνόρων, υποβάλλουμε αίτηση για διπλή αμερικανική-ρωσική υπηκοότητα », έγραψε στο Twitter.

Ο δικηγόρος του στη Ρωσία είπε τον περασμένο μήνα ότι είχε παραχωρηθεί στον Σνόουντεν δικαίωμα μόνιμης διαμονής.

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e