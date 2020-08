Διαμαρτυρίες ξέσπασαν στο Ουισκόνσιν, μετά τον σοβαρό τραυματισμό μαύρου άνδρα, από τα πυρά αστυνομικού.

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Κενόουσα, όταν η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε κλήση για «ενδοοικογενειακό συμβάν». Ο Τζέικομπ Μπλέικ πυροβολήθηκε από αστυνομικό στην πλάτη, πολλές φορές, την ώρα που έμπαινε σε αυτοκίνητο.

Ο Μπλέικ προσπαθούσε να βάλει τέλος σε έναν καβγά, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Αρχικά, η αστυνομία επιχείρησε να τον χτυπήσει με taser, ανέφεραν οι ίδιες πληροφορίες.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, αστυνομικοί ακολουθούν τον Μπλέικ την ώρα που αυτός κινείται προς ένα αυτοκίνητο. Την ώρα που ο άνδρας ανοίγει την πόρτα του οδηγού, αστυνομικός τον τραβά από την μπλούζα και πυροβολεί στην πλάτη.

Το Kenosha News μετέδωσε ότι ο Μπλέικ πυροβολήθηκε μπροστά στα παιδιά του. Ο Μπεν Κραμπ, δικηγόρος που ειδικεύεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, έγραψε στο Τwitter ότι τα τρία παιδιά του Μπλέικ βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν έχει κάνει καμία ανακοίνωση για το γιατί πυροβολήθηκε ο άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Λίγες ώρες μετά το συμβάν, πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε στο σημείο όπου δέχθηκε τα αστυνομικά πυρά ο Μπλέικ. Τα πράγματα δεν άργησαν να ξεφύγουν και προκλήθηκαν ζημιές σε αρκετά περιπολικά. Ακολούθησε πορεία προς κτίριο της αστυνομίας και οι ένστολοι έκαναν χρήση χημικών.

