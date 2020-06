Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη μυστηριώδη υπόθεση εξαφάνισης δύο παιδιών που είχαν να δώσουν σημεία ζωής από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο 7χρονος Τζόσουα και η 17χρονη Τάιλι Ράιαν αγνοούνται από πέρυσι και η μητέρα των δύο ανηλίκων, Λόρι Βάλοου συνελήφθη τον Φεβρουάριο ενώ έκανε διακοπές στη Χαβάη, με εγγύηση 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Την Τρίτη, το FBI εκτέλεσε ένταλμα ερευνών στο σπίτι του νέου συζύγου της, Τσαντ Ντέιμπελ, ο οποίος δεν είναι ο πατέρας των παιδιών, και βρήκε δύο πτώματα.

Οι σοροί εντοπίστηκαν στην αυλή της οικίας του Ντέιμπελ που αμέσως συνελήφθη. Χθες, ο άνδρας εμφανίστηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στους εισαγγελείς και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για καταστροφή, απόκρυψη και αλλοίωση στοιχείων. Ο εισαγγελέας Ρομπ Γουντ είπε πως τα πτώματα ανήκαν σε παιδιά.

Η Βάλοου και ο Ντέιμπελ θεωρήθηκαν σχεδόν αμέσως οι Νο1 ύποπτοι. Τα παιδιά είχαν να εμφανιστούν από τον Σεπτέμβρη. Για εβδομάδες, οι παππούδες των παιδιών επιχειρούσαν μάταια να επικοινωνήσουν με τα εγγόνια τους και ήταν εκείνοι που τελικά δήλωσαν την εξαφάνισή τους στα τέλη Νοεμβρίου.

Πριν όμως η αστυνομία προλάβει να εκτελέσει το ένταλμα ερευνών, το ύποπτο ζευγάρι διέφυγε από το Άινταχο και οι δυο τους εντοπίστηκαν μήνες μετά, στις 25 Ιανουαρίου στη Χαβάη. Αστυνομικοί του τμήματος στο Kaua'i συνέλαβαν την γυναίκα που τυπικά κατηγορείται για εγκατάλειψη ανηλίκων και παρακώλυση του έργου των αρχών, αλλά η υπόθεση ήταν εξ αρχής σαφώς πιο περίπλοκη, αφού βρέθηκε και μία αποθήκη με πολλά πράγματα των δύο παιδιών.

Όπως αποκαλύφθηκε, η Βάλοου νοίκιασε την 1η Οκτωβρίου έναν αποθηκευτικό χώρο, στον οποίο είχε βάλει αντικείμενα των δύο παιδιών. Κάμερα ασφαλείας την έχει καταγράψει επανειλημμένα να ελέγχει τα αντικείμενα μέσα στον χώρο.

Τον Ιανουάριο, η πληρωμή του ενοικίου της αποθήκης με πιστωτική κάρτα δεν έγινε δεκτή και ο ιδιοκτήτης της μονάδας ειδοποίησε την αστυνομία. Μέσα στην αποθήκη βρέθηκαν ποδήλατα, ένα σκούτερ, χειμωνιάτικα ρούχα, ένα φωτογραφικό άλμπουμ με φωτογραφίες του Τζόσουα και της Τάιλι, σπορ εξοπλισμός, κουβέρτες και ένα σακίδιο με τα αρχικά του υιοθετημένου αγοριού που ήταν στο φάσμα του αυτισμού.

BREAKING: Woodcock and Ryan family confirm the worst. JJ Vallow and Tylee Ryan found dead. Official statements will come from authorities. #fox10phoenix pic.twitter.com/zSCMYANeLD