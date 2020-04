Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι γέμισαν τις παραλίες της νότιας Καλιφόρνιας το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας φόβο στις αρχές ότι μεγάλα πλήθη σε δημόσιους χώρους θα μπορούσαν να αντιστρέψουν την πρόοδο του περιορισμού της πανδημίας κορωνοϊού στις ΗΠΑ.

Οι φωτογραφίες πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις σχετικά με τη στρατηγική της πολιτείας. Τις τελευταίες ημέρες το άνοιγμα παραλιών και πάρκων προκάλεσε επίσης συζητήσεις και ανησυχίες για τη δημόσια υγεία στο Τέξας, τη Τζόρτζια, τη Νότια Καρολίνα και άλλες περιοχές που θέλουν να άρουν τα μέτρα.

Τη Δευτέρα, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Gavin Newsom κατακεραύνωσε όσους πλημμύρισαν τις παραλίες, λέγοντας «αυτός ο ιός δεν σταματά τα σαββατοκύριακα». «Αυτός ο ιός δεν σταματά όταν έχουμε μια όμορφη, ηλιόλουστη μέρα κατά μήκος των ακτών μας», δήλωσε ο κυβερνήτης και τόνισε πως «Δεν μπορούμε να βλέπουμε τέτοιες εικόνες, ειδικά στο Newport Beach, αλλά και αλλού».

Newport Beach appears to be pretty crowded, as Southern California is hit by a heat wave. https://t.co/abDlBmkZo0 pic.twitter.com/1DDSjvPhT5