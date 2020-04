Η Κίνα απέκρυψε κρίσιμες πληροφορίες για το ξέσπασμα του νέου κορωνοϊού από τον υπόλοιπο κόσμο και θα πρέπει να λογοδοτήσει για την εξαπάτηση, δήλωσε ο πρώην επικεφαλής της βρετανικής, μυστικής υπηρεσίας πληροφοριών MI6, Τζον Σόερς.

Λίγο νωρίτερα, στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωνε την παύση της χρηματοδότησης προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κατηγορώντας τον ΠΟΥ ότι προώθησε την «παραπληροφόρηση» της Κίνας σχετικά με τον ιό. Ήταν άλλωστε στις 14 Ιανουαρίου που ο ΠΟΥ έγραφε στο Twitter ότι οι αρχικές έρευνες που διεξήχθησαν από τις κινεζικές αρχές, δεν βρήκαν κανένα ξεκάθαρο αποδεικτικό στοιχείο για μετάδοση του νέου κορωνοϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το επίμαχο tweet:

Preliminary investigations conducted by the Chinese authorities have found no clear evidence of human-to-human transmission of the novel #coronavirus (2019-nCoV) identified in #Wuhan, #China🇨🇳. pic.twitter.com/Fnl5P877VG