Οι φόβοι για την εξάπλωση του νέου κοροναϊού είχαν ως αποτέλεσμα να μην ανοίξει το μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι, την Κυριακή.

Οι εργαζόμενοι ανησυχούν για ενδεχόμενη μόλυνση, εξαιτίας των επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να σχηματιστούν ουρές έξω από το Λούβρο την Κυριακή, καθώς οι άνθρωποι που ήθελαν να επισκεφτούν το μουσείο το βρήκαν κλειστό.

Σε ανακοίνωση στα social media, το μουσείο ανέφερε ότι μια ενημερωτική συνάντηση των εργαζομένων για τα μέτρα προστασίας από τον νέο κοροναϊό, μετά τις υπουργικές οδηγίες, είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει το άνοιγμα του μουσείου την Κυριακή. «Το μουσείο δεν μπορεί να ανοίξει αυτή τη στιγμή», ανέφερε ακόμη η ανάρτηση.

