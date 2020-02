Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η φρικιαστική δολοφονία μίας γυναίκας στο Μεξικό από τον σύντροφό της.



Ειδικότερα, την αγανάκτηση των αρχών, οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέρους της κοινής γνώμης πυροδότησε ο φόνος 25χρονης το πτώμα της οποίας διαμελίστηκε κατόπιν με φρικιαστικό τρόπο, ειδικά επειδή φωτογραφία από τον τόπο του εγκλήματος βρήκε τον δρόμο ως το πρωτοσέλιδο σκανδαλοθηρικής εφημερίδας.

Οι εισαγγελείς θα ζητήσουν να επιβληθεί η βαρύτερη ποινή — 60 χρόνια κάθειρξη — στον άνδρα που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την Ίνγκριντ Εσκαμίγια, τόνισε μέσω Twitter η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, η Κλαούδια Σέινμπαουμ Πάρδο. Ο ύποπτος οδήγησε την αστυνομία στο διαμέρισμα όπου διαπράχθηκε ο φόνος το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την εφημερίδα El Universal.

Τους τελευταίους μήνες, έχουν γίνει επανειλημμένα διαδηλώσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία σε βάρος των γυναικών. Σε μία από αυτές ξέσπασαν εκτεταμένα επεισόδια: συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην κινητοποίηση πυρπόλησαν κυβερνητικό κτίριο.

Κατά μέσο όρο, δολοφονούνταν δέκα γυναίκες την ημέρα στο Μεξικό το 2018, τη χρονιά με τον υψηλότερο αριθμό γυναικοκτονιών των τελευταίων τριών δεκαετιών, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα. Πάνω από το 40% των επιθέσεων σε βάρος γυναικών διαπράχθηκε από τους συζύγους ή τους συντρόφους τους.

Οι λεπτομέρειες για την υπόθεση της Ίνγκριντ προκάλεσαν σοκ στο Μεξικό, παρότι η χώρα δεν είναι ασυνήθιστη σε φρικιαστικά εγκλήματα, ιδίως από εκτελεστές του οργανωμένου εγκλήματος.

This is #Ingrid Escamilla. In Mexico City her boyfriend murdered her, skinned her body, removed her organs and a newspaper published a leaked photo of her corpse on cover. Yet another clear example of how society, the state & the press perpetuate these brutal femicides of women. pic.twitter.com/kCcQPDZAsU