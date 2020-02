«Με παγίδευσε στο μπάνιο και αυνανίστηκε μπροστά μου» κατέθεσε η Λόρεν Μαρί Γιανκ κατά τη διάρκεια της δίκης του πρώην παραγωγού του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινστιν.

«Αυτό κάνουν όλες οι ηθοποιοί για να πετύχουν», φέρεται να είπε ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην Λόρεν Μαρί Γιανγκ όταν την «παγίδευσε» στο μπάνιο ενός δωματίου ξενοδοχείου, την ξεγύμνωσε και αυνανίστηκε γραπώνοντας το στήθος της.

Σύμφωνα με την χθεσινή ένορκη κατάθεση της Γιανγκ, το περιστατικό συνέβη το 2013, όταν η ίδια συμφώνησε να συναντήσει τον πρώην παραγωγό προκειμένου να του παρουσιάσει ορισμένες ιδέες. Η Γιανγκ – η οποία εργαζόταν ως μοντέλο αλλά ήθελε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο – πήγε στο, στο ξενοδοχείο του παραγωγού στο Μπέβερλι Χιλς, όπου είχε καθοριστεί η συνάντησή τους.

