Το PayPal μπλόκαρε ένα λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε για την συγκέντρωση δωρεών από μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Κου Κλουξ Κλαν.

Οι «πιστοί λευκοί ιππότες της Κου Κλουξ Κλαν» είχαν προωθήσει το λογαριασμό μέσω μιας σελίδας στην ιστοσελίδα του. Το PayPal δέχθηκε πολλά μηνύματα για το θέμα που το ώθησαν να μπλοκάρει τον λογαριασμό ενώ δέχθηκε και κριτική που δεν έδρασε νωρίτερα. Πολλοί στέκονται στην αργοπορία του μετά την αποκάλυψη του λογαριασμού ενώ κατακεραυνώνουν την υπηρεσία που εξαρχής δεν μπόρεσε να κάνει σωστό έλεγχο και ενεργοποίησε το λογαριασμό.

Σύμφωνα με το BBC, η ομάδα «Loyal White Knights of the Ku Klux Klan» είπε πως συγκέντρωνε πόρους για να μπορεί να στέλνει ενημερωτικό υλικό στα μέλη της της και να διοργανώνει διαδηλώσεις.

Oh cool you can donate to the KKK with @PayPal.@AskPayPal can you explain this? pic.twitter.com/bkEzSlM3p2