Μια νέα ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη που σημειώθηκε χθες νησί του Στρόμπολι, στα ανοικτά της Σικελίας, κρατά σε συναγερμό τις αρχές.

Ο κρατήρας έχει ηρεμήσει σήμερα, αλλά σκάφη που μεταφέρουν τουρίστες στο νησί απαγορεύεται να προσεγγίσουν ενώ η ίδια εντολή ισχύει και για αναρρίχηση στο βουνό, ακόμα και με τη βοήθεια ειδικευμένων οδηγών.

Από την έκρηξη δεν υπήρχαν τραυματίες, αλλά οι εντυπωσιακές εικόνες έκαναν το γύρο του κόσμου.

Italy's #Stromboli volcano erupted for the 2nd time in as many months, sending a plume of smoke high into the sky pic.twitter.com/5fZtiYLSzG