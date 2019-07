Χιλιάδες χρήστες των social media έχουν μοιραστεί το βίντεο με μία γυναίκα από το Τέξας, που παίρνει ένα παγωτό από ψυγείο σούπερ μάρκετ, το ανοίγει, το γλείφει και έπειτα το βάζει πάλι πίσω γελώντας.

Το βίντεο, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, προκάλεσε οργή στο διαδίκτυο και πολλοί χρήστες επιδόθηκαν σε μια εκστρατεία με στόχο τον εντοπισμό της γυναίκας που προχώρησε στην αηδιαστική πράξη.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS