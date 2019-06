Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ δήλωσε ότι τα «γεράκια» κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ διψούν για πόλεμο και απεχθάνονται τη διπλωματία.

Η απάντηση του Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση από την Ουάσινγκτον επιβολής νέων κυρώσεων εις βάρος της Τεχεράνης. «Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει 100% δίκιο ότι ο αμερικανικός στρατός δεν έχει καμία δουλειά στον Περσικό Κόλπο. Η αποχώρηση των δυνάμεών του είναι πλήρως σε ευθυγράμμιση με τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του κόσμου. Αλλά είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η Ομάδα Β δεν ενδιαφέρεται για τα αμερικανικά συμφέροντα. Απεχθάνονται την διπλωματία και διψούν για πόλεμο», ανέφερε με tweet του ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

.@realDonaldTrump is 100% right that the US military has no business in the Persian Gulf. Removal of its forces is fully in line with interests of US and the world. But it's now clear that the #B_Team is not concerned with US interests—they despise diplomacy, and thirst for war.