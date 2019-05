Πέθανε σε ηλικία επτά ετών η Grumpy Cat, η διασημότερη γάτα του κόσμου, που είχε γίνει viral για την μόνιμη έκφραση γκρίνιας που είχε στη μουσούδα της.



Σύμφωνα με δήλωση της ιδιοκτήτριας της η διάσημη γάτα πέθανε την Τρίτη μετά από επιπλοκές που παρουσίασε έπειτα από λοίμωξη. Η ανακοίνωση στα social media προκάλεσε θλίψη σε εκατομμύρια φανς της.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97