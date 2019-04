Με τα θέματα της ίσης αμοιβής και της καταπίεσης άνοιξαν την 10η ετήσια Σύνοδο της οργάνωσης Γυναίκες στον Κόσμο (Women in the World) στη Νέα Υόρκη, η Όπρα Γουίνφρεϊ και η Μπρι Λάρσον.

«Ζούμε σε μια χώρα που συγχέει κάπως το σκληρό με το αστείο, το σοβαρό με το έξυπνο, τη συμπεριφορά με την πεποίθηση, την προσωπική ελευθερία με το απόθεμα όπλων και το τι είναι ηθικό με το τι είναι νόμιμο» τόνισε η τηλεοπτική παρουσιάστρια και παραγωγός, Όπρα Γουίνφρεϊ κεντρική ομιλήτρια κατά την έναρξη των εργασιών της Συνόδου στο θέατρο David H. Koch στο Lincoln Center.

«Γι 'αυτό είναι καιρός οι γυναίκες στον κόσμο να ορίσουν την ημερήσια διάταξη, είναι καιρός οι γυναίκες να επαναπροσδιορίσουν το μήνυμα, πρέπει να κάνουμε αυτό το μήνυμα θετικό, να το κάνουμε φιλόδοξο, χωρίς αποκλεισμούς και γεμάτο ελπίδες» ανέφερε.

Η τριήμερη Σύνοδος με ομιλίες και συζητήσεις που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της δημοσιογράφου, εκδότριας και παρουσιάστριας talk-show, Τίνα Μπράουν για να φωτίσει τόσο τις γυναίκες ηγέτιδες όσο και διεθνή ζητήματα - στοχεύει να απαντήσει στην ερώτηση: «Μπορούν οι γυναίκες να σώσουν τον κόσμο;».

Σύμφωνα με την Όπρα Γουίφρεϊ , «ναι». Τι χρειάζεται; «Συνεχίστε να "ταρακουνάτε το σκάφος" να ενώνετε τις δυνάμεις σας και να καταργείτε τους κανόνες» τόνισε, σύμφωνα με το THR.

