Η κρατική τηλεόραση της Αιθιοπίας μετέδωσε πριν λίγο πως όλοι οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της Ethiopian Airlines είναι νεκροί.

Η αεροπορική εταιρεία είχε ανακοινώσει πως στο αεροσκάφος βρίσκονταν 157 άτομα, 149 επιβάτες και 8 ως πλήρωμα. Η τηλεόραση μετέδωσε πως ανήκουν σε 33 διαφορετικές εθνικότητες.

Το αεροσκάφος ξεκίνησε από την πρωτεύουσα της χώρας, την Αντίς Αμπέμπα με προορισμό το Ναϊρόμπι της Κένυας. Συνετρίβη έξι λεπτά μετά την απογείωση του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστό ήταν ένα καινούργιο Boeing 737-8 MAX.

Το επιβατικό αεροσκάφος των Αιθιοπικών Αερογραμμών Boeing 737 με προορισμό το Ναϊρόμπι που συνετρίβη είχε ασταθή ρυθμό ανόδου [Vertical Speed], σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα καταγραφής πτήσεων "flightradar24."

«Τα στοιχεία από το δίκτυο Flightradar24 ADS-B δείχνουν ότι ο ρυθμός ανόδου του αεροσκάφους ήταν ασταθής, μετά την απογείωση του», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter, το παραπάνω δίκτυο παρακολούθησης πτήσεων, που έχει την έδρα του στην Σουηδία.

Συλλυπητήρια στα θύματα της πτώσης του αεροσκάφους των Αιθιοπικών αερογραμμών προς το Ναϊρόμπι δημοσιεύθηκαν στον λογαριασμό Twitter του γραφείου του πρωθυπουργού της χώρας.

@flyethiopian #Addis to #Nairobi flight #ET302 was a brand new @Boeing #737Max8 first flight Seattle - Dublin 15th November 2018 registration #ET-AVJ Very sad news indeed. #Ethiopian #737 pic.twitter.com/Vrel1t6VtU