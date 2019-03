Σάλος προκλήθηκε σε σχολείο της Καλιφόρνια των ΗΠΑ όταν μαθητές φωτογραφήθηκαν κάνοντας το ναζιστικό χαιρετισμό δίπλα σε μία σβάστικα φτιαγμένη από κόκκινα πλαστικά ποτήρια.

Τα στιγμιότυπα απαθανατίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας γιορτής και οι φωτογραφίες μεταφορτώθηκαν και διανεμήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο.

It’s 2019. White teenage boys of Newport Harbor High School and Costa Mesa High School in Orange County, California are making swastikas for fun and giving Nazi salutes with pride. Is the future of America going to be a dark age? Very sad. #CVE #SDGs pic.twitter.com/gnD5u1em0D